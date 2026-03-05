Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кузяев вернулся в общую группу «Рубина» после травмы

сегодня, 11:22

Полузащитник Далер Кузяев приступил к тренировкам в общей группе казанского «Рубина» после восстановления от перелома ребра. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

8 февраля главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, что Кузяев получил перелом ребра во время подготовительного сбора. «Сейчас он начал работать в общей группе, но пока сложно сказать, когда сможет выйти на поле», — отметил собеседник агентства.

Кузяеву 33 года. Он перешёл в «Рубин» в сентябре, контракт рассчитан до конца сезона. Два предыдущих сезона футболист провёл во французском «Гавре». В текущем сезоне Кузяев провёл 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Спартаке» назвали примерные сроки возвращения Бабича после травмы
13 января
Захарян пропустил тренировку «Реала Сосьедад» из-за гриппа
29 декабря 2025
Кафанов пожелал Сафонову скорейшего восстановления
21 декабря 2025
Кафанов рассказал, в какой момент Сафонов получил перелом руки
20 декабря 2025
Кузнецов рассказал о состоянии бывшего футболиста ЦСКА Алдонина
16 декабря 2025
Футболисту ЦСКА Круговому провели операцию
08 декабря 2025
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:43
Не совсем понятно развивается карьера неплохого игрока. В какой-то момент Далер, видимо, перепутал педали и его понесло... А нужно было просто остановиться и перевести дыхание. Французский вояж? Откуда вообще появился вариант с Гавром? Сколько времени Кузяев зря потратил. Интересно, он уже привёл свои мысли в порядок? Пора бы... Желаю Далеру завершающий этап карьеры провести с пользой для себя и клуба!!! Просто играть в футбол и реально смотреть на жизнь. Лучше синица в руках, чем журавль в небе!!!
Hauptman
Hauptman
сегодня в 12:05
Удачи Далеру Кузяеву на футбольном поле!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:58
Меньше месяца прошло после получения травмы - ещё долго восстанавливается и набирать форму...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 