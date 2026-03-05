Кузяев вернулся в общую группу «Рубина» после травмы

1772698921

сегодня, 11:22

Полузащитник приступил к тренировкам в общей группе казанского «Рубина» после восстановления от перелома ребра. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

8 февраля главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, что Кузяев получил перелом ребра во время подготовительного сбора. «Сейчас он начал работать в общей группе, но пока сложно сказать, когда сможет выйти на поле», — отметил собеседник агентства.

Кузяеву 33 года. Он перешёл в «Рубин» в сентябре, контракт рассчитан до конца сезона. Два предыдущих сезона футболист провёл во французском «Гавре». В текущем сезоне Кузяев провёл 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.