Воспитанники школы ПСЖ смогут покинуть Катар 8-9 марта

Генеральный директор московской футбольной школы по франшизе французского «Пари Сен-Жермен» Евгений Леснов рассказал о том, когда из Катара эвакуируют порядка 100 воспитанников академии. Юные футболисты не могут вернуться в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Мы ожидаем подтверждение окончательных дат вылета после стабилизации расписания авиакомпаний и открытия воздушного пространства. Предварительно группа рассматривает вылет 8-9 марта, однако окончательное подтверждение зависит от работы авиасообщения.