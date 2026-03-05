Top.Mail.Ru
Воспитанники школы ПСЖ смогут покинуть Катар 8-9 марта

сегодня, 14:13

Генеральный директор московской футбольной школы по франшизе французского «Пари Сен-Жермен» Евгений Леснов рассказал о том, когда из Катара эвакуируют порядка 100 воспитанников академии. Юные футболисты не могут вернуться в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Мы ожидаем подтверждение окончательных дат вылета после стабилизации расписания авиакомпаний и открытия воздушного пространства. Предварительно группа рассматривает вылет 8-9 марта, однако окончательное подтверждение зависит от работы авиасообщения.

