Воспитанники школы ПСЖ смогут покинуть Катар 8-9 марта

1772709210

сегодня, 14:13

Генеральный директор московской футбольной школы по франшизе французского «Пари Сен-Жермен» Евгений Леснов рассказал о том, когда из Катара эвакуируют порядка 100 воспитанников академии. Юные футболисты не могут вернуться в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке.