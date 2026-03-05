Top.Mail.Ru
Мажич поддержал решение Сухого отменить гол «Балтики» в ворота «Зенита»

сегодня, 11:51

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение рефери Алексея Сухого не засчитывать гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче 19-го тура чемпионата России, который завершился победой петербуржцев 1:0.

Сергей Иванов рисовал видео правильно – всё по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок «Балтики» пробил по воротам. У нас ручная система – невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным.

Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации.

Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:11
Отменить ВАР и играть , как и раньше сто лет играли...А то это уже не футбол , а сплошной просмотрм...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:56
А он человек подневольный... Но это его не оправдывает.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:30
Мажич - " после того как мне подмазали, линия" намазана" правильно")))
knc6zsgd5kh7
knc6zsgd5kh7
сегодня в 13:04
Сергей рисовал правильно. А то, что рисовал по правой ноге заща, а не по левой, что была ближе к воротам - так левую ногу на кадре не было видно!
52sqx2w9kban
52sqx2w9kban
сегодня в 13:01
С точки зрения начальника он ведёт себя правильно, защищает своих подчинённых.
С точки зрения главы судейского корпуса - непрофессионально. Где выводы? Где план работ по искоренению ошибок?
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:00
Судья в поле принял правильное решение, так как ему предоставили линии и игрок Балтики мешал обзору вратарю.
Но вопрос в другом, а правильно ли были нарисованы линии?
Пока не установят систему в полном объеме, так и будут подобные споры.
Сейчас же судьи оказались правы, но вопросы к их правоте есть.
Вот и получается, наказать нельзя и точка.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 13:00
зная этих судей - они две линии и перпендикулярно тебе нарисуют при определении оффсайда. если заплатите. а зачем вы потратили или сперли деньги на полуавтомат черчения линий. решили что умнее других и уж линию то в состоянии начертить??? уже и технологии внедрили и все равно все не так. воистину, забивают гвозди микроскопом
vyn9fj39t58v
vyn9fj39t58v
сегодня в 12:57
А другого он и не мог сказать.
2ycftrzz8hyx
2ycftrzz8hyx
сегодня в 12:40, ред.
Это ж какой талант нужен так нарисовать линии, чтобы Сухой вышел Сухим из воды ... и из заслуженных потоков фекалий!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:25
У нас ручная система – невозможно рисовать линии с двух камер
----------
Ручная система?? И судьи такие же
eu3wsym4xmc3
eu3wsym4xmc3
сегодня в 12:23
Кукуян кукуяну глаз не выклюет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:10, ред.
А может Мажичу "подмазали?"...)

"Не подмажешь , по сухому поедешь"
(российская футбольная поговорка)...
Vilar
Vilar
сегодня в 12:09, ред.
Кто б сомневался, художник Иванов рисует очень красиво и правильно, а экскурсовод Сухой, правильно определил влияние на вратаря потусторонних сил и вдохновенно рассказал посетителям вернисажа и телезрителям, как художник видит своё произведение.
Позор РФС: из 145 млн. жителей России, не нашли НИ одного честного человека, пригласили варягу из Сербии учить правильно рисовать (!!!) линии. Хотя в России линии чертят, даже полицейские!
5zq7j7tke4bf
5zq7j7tke4bf
сегодня в 12:04
Природу не обманешь, справедливость всегда победит.
