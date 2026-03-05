Мажич поддержал решение Сухого отменить гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение рефери Алексея Сухого не засчитывать гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче 19-го тура чемпионата России, который завершился победой петербуржцев 1:0.
Сергей Иванов рисовал видео правильно – всё по процедуре. С тактической камеры он увидел влияние на вратаря, когда игрок «Балтики» пробил по воротам. У нас ручная система – невозможно рисовать линии с двух камер. Знаю, что этот момент получился дискуссионным.
Если вы посмотрите на него без линий, то может показаться, что игрок «Зенита» ближе к своим воротам. Сергей быстро нарисовал линии и правильно позвал Алексея Сухого к монитору. Судья правильно разобрался в ситуации.
Но вопрос в другом, а правильно ли были нарисованы линии?
Пока не установят систему в полном объеме, так и будут подобные споры.
Сейчас же судьи оказались правы, но вопросы к их правоте есть.
Вот и получается, наказать нельзя и точка.
Но вопрос в другом, а правильно ли были нарисованы линии?
Пока не установят систему в полном объеме, так и будут подобные споры.
Сейчас же судьи оказались правы, но вопросы к их правоте есть.
Вот и получается, наказать нельзя и точка.
С точки зрения главы судейского корпуса - непрофессионально. Где выводы? Где план работ по искоренению ошибок?
С точки зрения главы судейского корпуса - непрофессионально. Где выводы? Где план работ по искоренению ошибок?