Пономарев одобрил решение ФИФА пожизненно отстранить Садыгова от футбола

сегодня, 16:31

Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА оценил решение ФИФА пожизненно запретить бывшему инвестору подмосковных «Химок» заниматься футбольной деятельностью.

Я думаю, что за такое серьезное нарушение в отношении футбола — это правильно. Было жалко и «Химки», и футболистов, тогда случился развал. Все правильно, логично и верно. Профессионалы никогда не ошибаются, а с людьми, которые пришли так наскоком, так всегда и бывает. Футбол все-таки очень порядочная игра, там должны быть порядочные люди.