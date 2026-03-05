Top.Mail.Ru
Пономарев одобрил решение ФИФА пожизненно отстранить Садыгова от футбола

сегодня, 16:31

Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев оценил решение ФИФА пожизненно запретить бывшему инвестору подмосковных «Химок» Туфану Садыгову заниматься футбольной деятельностью.

Я думаю, что за такое серьезное нарушение в отношении футбола — это правильно. Было жалко и «Химки», и футболистов, тогда случился развал. Все правильно, логично и верно. Профессионалы никогда не ошибаются, а с людьми, которые пришли так наскоком, так всегда и бывает. Футбол все-таки очень порядочная игра, там должны быть порядочные люди.

Ранее стало известно, что ФИФА поддержала решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС о пожизненном отстранении Туфана Садыгова от любой футбольной деятельности и распространила запрет на международный уровень. Об этом в четверг сообщил журналист Иван Карпов. До этого КДК РФС наложил на Садыгова такое же наказание за финансовые нарушения и действия, приведшие к банкротству «Химок». Теперь бизнесмену запрещено заниматься футболом во всём мире.

Все комментарии
8eb46zm75bsx
8eb46zm75bsx
сегодня в 18:17
Садыгов сам больше в футбол не пойдет.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:04
И это всё? А как же долги?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:43
По хорошему посадить бы надо, чтобы другим не повадно было
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:34
А альтернатива возможна ? )))
valt134
valt134 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:25
То я так шуткую. Хотя Товарищ Сталин шуток не понимал.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:21
В ФИФА, наверное, офигевают.... Русские обратились? Зачем? Снова хотят вернуться на международную арену? Аааа, русские хотят, чтобы мы им еще кого-то там забанили? Да без проблем...:)))
Ну а так что, если был бы официальным лицом его бы еще посадили.... а вот Юран зачем то его выгораживает (читал его интервью)..... этот "инвестор" один клуб развалил у нас, видимо, и в Турции ..... Хорошо, что его забанили, нечего такому проходимцу делать в футболе...
shur
shur
сегодня в 17:17, ред.
....Получил Фофан, тьфу ты Туфан своё!!!

Вчера Он "Химки" под себя подмял,
Заделав неплохой на счёте капитал!
А ныне знаменитый Пономарь!
По кумпалу ему ударь...!!!
shlomo
shlomo ответ valt134 (раскрыть)
сегодня в 17:13
Сын за отца не отвечает. Так говорил товарищ Сталин.....
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:00, ред.
Идеализация чистой воды, порядочная игра, порядочные люди, в розовоочковом мире фантазий наверное так, а на деле мы видим ещё один инструмент наживы. И когда последний раз в футболе что то порядочное происходило? Начать даже с унизительных корчаний от микрокасания лица каждого первого футболиста чтобы вымолить штрафной. Футбол когда то может и был порядочной игрой когда были ещё порядочные люди, но сейчас о порядочности говорить значит не видеть очевидного капиталистического пластика во всём, в том числе и в футболе. Тогда надо Винисиуса отстранить пожизненно, Лукойл, и УЕФА и ФИФА за накрутку матчей и отстранение сборных и команд от турниров по нефутбольным причинам. Если действительно устранять из футбола всё непорядочное то ничего и не останется кроме пары десятков олдскульных болельщиков.
b2snd2ff9gz2
b2snd2ff9gz2
сегодня в 16:57
А без ФИФА наверное ещё бы подумал
valt134
valt134
сегодня в 16:50
Мда… Загубил Папа карьеру сыну. По моим источникам в услугах Садыгова-младшего была заинтересована Барселона. Ямаль остался без партнера. Мы потеряли Звезду…
77xp2j6vecza
77xp2j6vecza
сегодня в 16:33
И сына его Илюшку навечно из псевдофутболёров в боллбои
