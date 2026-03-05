Пономарев одобрил решение ФИФА пожизненно отстранить Садыгова от футбола

Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев оценил решение ФИФА пожизненно запретить бывшему инвестору подмосковных «Химок» Туфану Садыгову заниматься футбольной деятельностью.
Я думаю, что за такое серьезное нарушение в отношении футбола — это правильно. Было жалко и «Химки», и футболистов, тогда случился развал. Все правильно, логично и верно. Профессионалы никогда не ошибаются, а с людьми, которые пришли так наскоком, так всегда и бывает. Футбол все-таки очень порядочная игра, там должны быть порядочные люди.
Ранее стало известно, что ФИФА поддержала решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС о пожизненном отстранении Туфана Садыгова от любой футбольной деятельности и распространила запрет на международный уровень. Об этом в четверг сообщил журналист Иван Карпов. До этого КДК РФС наложил на Садыгова такое же наказание за финансовые нарушения и действия, приведшие к банкротству «Химок». Теперь бизнесмену запрещено заниматься футболом во всём мире.