Тутберидзе: «Я очень уважаю Роналду»

1772736534

вчера, 21:48

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что с уважением относится к португальскому футболисту .

Я его рассматривала только как спортсмена-профессионала. Я его очень уважаю, молодец, он поддерживает себя. Как о мужчине я не задумывалась о нем. Но он симпатичный такой.

Криштиану Роналду недавно исполнился 41 год. Португалец — пятикратный обладатель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, рекордсмен по голам в истории сборных, Евро, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

Пять раз он получал «Золотой мяч» и с декабря 2022 года выступает за саудовский «Аль-Наср». Ранее в карьере Роналду защищал цвета «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Реала».