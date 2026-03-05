Тутберидзе: «Я очень уважаю Роналду»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что с уважением относится к португальскому футболисту Криштиану Роналду.
Я его рассматривала только как спортсмена-профессионала. Я его очень уважаю, молодец, он поддерживает себя. Как о мужчине я не задумывалась о нем. Но он симпатичный такой.
Криштиану Роналду недавно исполнился 41 год. Португалец — пятикратный обладатель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, рекордсмен по голам в истории сборных, Евро, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.
Пять раз он получал «Золотой мяч» и с декабря 2022 года выступает за саудовский «Аль-Наср». Ранее в карьере Роналду защищал цвета «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Реала».
Пойду автограф возьму у неё и перешлю его Рону, за небольшое вознаграждение,ничего личного,бизнес!!!
...Играет португалец у арабов,
И сам того не знает!
Грузинка в белокаменной Москве,
Любви,добра ему желает!!!
Пойду автограф возьму у неё и перешлю его Рону, за небольшое вознаграждение,ничего личного,бизнес!!!
...Играет португалец у арабов,
И сам того не знает!
Грузинка в белокаменной Москве,
Любви,добра ему желает!!!