Тутберидзе: «Я очень уважаю Роналду»

вчера, 21:48

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что с уважением относится к португальскому футболисту Криштиану Роналду.

Я его рассматривала только как спортсмена-профессионала. Я его очень уважаю, молодец, он поддерживает себя. Как о мужчине я не задумывалась о нем. Но он симпатичный такой.

Криштиану Роналду недавно исполнился 41 год. Португалец — пятикратный обладатель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, рекордсмен по голам в истории сборных, Евро, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

Пять раз он получал «Золотой мяч» и с декабря 2022 года выступает за саудовский «Аль-Наср». Ранее в карьере Роналду защищал цвета «Спортинга», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и «Реала».

shur
shur
вчера в 23:06, ред.
...живу в пяти минутах ходьбы от Ледового Дворца Этери в Ясенево!
Пойду автограф возьму у неё и перешлю его Рону, за небольшое вознаграждение,ничего личного,бизнес!!!
...Играет португалец у арабов,
И сам того не знает!
Грузинка в белокаменной Москве,
Любви,добра ему желает!!!
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:39
судя по тому какой ответ - вопрос был задан типа - Вы чпоканулись бы с португальским Роналду??? гении журналистики, а кто это спрашивал? аж интересно какое издание
Гость
