«Локомотив» победил «Арсенал» и вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка

сегодня, 20:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Московский «Локомотив» со счётом 2:1 одержал победу над тульским «Арсеналом» во втором этапе четвертьфинала «пути регионов» Кубка России. Игра прошла в подмосковных Химках. Матч перенесли из Тулы в Химки из‑за плохого состояния газона на стадионе «Арсенала».

Голы «железнодорожников» забили Евгений Морозов (32‑я минута) и Артем Карпукас (35‑я). У туляков отличился Кирилл Большаков (45‑я).

«Арсенал» вылетел из турнира. «Локомотив» вышел в полуфинал «пути регионов», где встретится с самарскими «Крыльями Советов».

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:20
Арсенал не лондонский, шансов было мало.
mkmgug3k663g
mkmgug3k663g
сегодня в 21:02
Победил фаворит, другого результата не ждали
lotsman
lotsman
сегодня в 20:56
Красивый гол сейчас забили динамовцы.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:46
Локо с победой, но пенку надо было забивать для спокойной концовки
Гость
