«Локомотив» победил «Арсенал» и вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка

1772731530

сегодня, 20:25

Московский «Локомотив» со счётом 2:1 одержал победу над тульским «Арсеналом» во втором этапе четвертьфинала «пути регионов» Кубка России. Игра прошла в подмосковных Химках. Матч перенесли из Тулы в Химки из‑за плохого состояния газона на стадионе «Арсенала».

Голы «железнодорожников» забили Евгений Морозов (32‑я минута) и Артем Карпукас (35‑я). У туляков отличился Кирилл Большаков (45‑я).

«Арсенал» вылетел из турнира. «Локомотив» вышел в полуфинал «пути регионов», где встретится с самарскими «Крыльями Советов».