Галактионов объяснил замену Пиняева в 1-м тайме матча против «Арсенала»

вчера, 22:11
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил замену хавбека Сергея Пиняева в матче Кубка России против «Арсенала» (2:1). Игрок покинул поле в первом тайме.

Посмотрим, что произошло. Нужно провести обследование, чтобы понять, есть ли там что-то. Внутренне он почувствовал дискомфорт — возможно, это связано с синтетикой.

Да, у него был непростой период из-за повреждения, когда он пропустил много времени. Но всю предсезонку он провел хорошо, и его ничего не беспокоило.

shur
shur
вчера в 23:25
...Ведь этот парень уезжал в Манчестер!
Старался что и свет не мил!
Вернулся Он обосновался,
И началось, то травма,то потеря сил!
Ах, как бы не хотелось предрекать,
В начале сообственной карьеры,
Всё полностью на свете растерять!
Серега,надо принимать какие то лихие меры!!!
Гость
