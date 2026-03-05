Top.Mail.Ru
«Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче 1/2-й «пути РПЛ» Кубка России

вчера, 22:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Динамо» Москва со счетом 5:2 обыграло столичный «Спартак» в первом матче полуфинала пути «Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

Голы за победителей забили Муми Нгамалё (6-я минута, 67), Давид Рикардо (70), Ярослав Гладышев (73), Максим Осипенко (83). У гостей отличились Манфред Угальде (30) и Кристофер Мартинс (90+2). Рикардо забил гол в своем премьерном матче за динамовцев.

Ответный матч состоится 18 марта на «Лукойл-Арене».

Источник: itar-tass.com Фото: ФК Динамо
sskju48yau76
sskju48yau76
сегодня в 00:08
Спартак порадовал своей игрой, это не у Сочи еле выигрывать.
8e34r4teb6w5
8e34r4teb6w5
сегодня в 00:03
А что, Хуан подходит спартаку.
dynkel
dynkel ответ vumvpv9jvhk5 (раскрыть)
вчера в 23:42
валера как тренер полное 77
dynkel
dynkel
вчера в 23:41
    Groboyd
    Groboyd ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:38
    Станковича итак слишком долго терпели. Ещё зачем-то без результатов контракт с ним продлили.
    shur
    shur ответ баск (раскрыть)
    вчера в 23:35, ред.
    ...Сегодня там на небесах,
    На небольшом уютном поле!
    Лев кепку снял, налил в стакан,
    Принял на грудь и что то вспомнил о футболе!!!
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:34
    Будет интересно посмотреть на это Динамо 8 марта)...или на ЦСКА...кто кого поздравит с праздником)...
    vumvpv9jvhk5
    vumvpv9jvhk5
    вчера в 23:29
    Не удивительно, - на Валеркином багаже...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:29, ред.
    Лунёв сегодня спас Динамо, а его тут ругают за какую-то ошибку...при счете 5-1...ну ребят, он и сделал разницу сегодня, и Осипенко.
    баск
    баск
    вчера в 23:26, ред.
    Можно очень хорошо провести весь матч, но под занавес многое обгадить..
    Матч с Крыльями Лунёв провёл спокойно и надёжно. Это только кажется, что у него там не было работы, на самом же деле ситуация нет-нет да и требовала его вмешательства..

    Сегодня почти всю дорогу Лунёв работал также качественно и не давал повода усомниться в своей хорошей форме и сконцентрированности. Но только до 91'.
    Пропустить под собой- одна из самых тяжёлых ошибок вратаря..

    У кого как, а меня всегда зло берёт, когда команда крупно выигрывает, но не считает нужным достойно закончить матч и обойтись без получения щелчков по носу на последних минутах.

    В чемпе такие случаи ещё туда-сюда, но в кубке каждый пропущенный гол может
    оказаться впоследствии решающим. Лунёву "дуойку" ставлю..) Кстати, и Сергееву тоже, за эпизод на 92'. Такие забивать надо, тем более Спартаку, который в следующий раз отряхнётся и не пожалеет Сергеева..

    Ну а так-то ничего, конечно, раскатать спартачей с пятью забитыми мячами было очень увлекательно..) Причём, после перерыва они добавили и, казалось, могут даже забить второй и повести в счёте.

    Но в середине второго тайма почему-то встали и расплылись, а мы это мгновенно почувствовали и не преминули заглянуть на огонёк..) Решающим, кмк, стал момент на 67', когда казалось, что Гладышев упустил мяч за лицевую.
    Но он-то не упустил, а Муми этого мяча всё же дождался.

    А дальше Спартак впал в кому, и непонятно почему- подумаешь, счёт всего-то стал 1:2, тоже мне проблема. Но для спартаковских оказалось проблемой, что-то у них там недокручено.

    СораДников- с бурной победой и серьёзной заявкой на проход в финал пути РПЛ. Серьёзной, но не безусловной. Чтобы была безусловная, не надо было вторую банку пропускать..
    iBragim2102
    iBragim2102
    вчера в 23:25
    у Спартака нет самого главного=духа
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ lazzioll (раскрыть)
    вчера в 23:23
    Всё так, сегодня очень не хватило харизмы Деяна
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Groboyd (раскрыть)
    вчера в 23:22
    Семь голов пропустили от Динамо,не от Барселоны .
    По Станкович у как-то быстро выводы были,а тут другое?
    derrik2000
    derrik2000 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 23:22
    "Счет должен быть больше...)"


    И ширЕЕ! ))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 23:21
    Ого по одному отрезку матча будем тренерами величать? Что-то новенькое
    До второго года Динамо вы видели гений Гусева?
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 23:20, ред.
    Не.
    Утырка, который за тренеришкой пальто носил в свой первый заход в Спартак, не уволят даже если он вообще провалит концовку этого чемпионата.
    Почему?
    Да потому, что всё получилось "по Алекперову": "Нам не важна игра и место Спартака в чемпионате. Главное - чтобы футбольный клуб БЫЛ МЕДИЙНО УЗНАВАЕМ"!
    А сейчас масс-медиа ВЗОРВАНЫ этим результатом.
    Желание Вагифа - закон! Карседа - ГЕНИАЛЕН!!!
    Ещё в матче с Балтикой меня насторожил откровенно провальный В ОБОРОНЕ второй тайм.
    Но тогда я этот провал, получается, что ЛОЖНО приписал минутной (хотя и НЕ минутной, конечно) расслабленностью "мастеров кожаного мяча" в КБ-футболках.
    Больше ничего писать не хочу об ЭТОМ.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:19
    Такой Спартак будет лакомой булочкой по весне.
    Карседо уже упал ниже плинтуса в моих глазах.
    Деян никогда не падал
    cska1948
    cska1948
    вчера в 23:18
    А ведь было время, когда Спартак называли кубковой командой. Пропустить СЕМЬ мячей в первых двух официальных матчах, для этого надо сильно постараться.
    True Story
    True Story
    вчера в 23:18
    Узнаю фирменный стиль Спартака!
    Вспоминается спартаковский девиз: "мы забъем вам сколько сможем, вы нам - сколько захотите"
    ABir
    ABir
    вчера в 23:16
    Это было что-то, каждая атака Динамо во втором тайме приводила к панике и несогласованности в обороне Спартака, и становилась голевой. Если бы не вне игры и не собственные ошибки бело-голубых , счет мог быть и двузначным в пользу Динамо. А может и не плохо , что Спартак сразу в домашнем дерби был спущен с облаков, на грешную землю .
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:14
      shur
      shur ответ Comentarios (раскрыть)
      вчера в 23:13
      ...почти Атлетико-Барса, только разница не в четыре мяча , но и мы то не в Испании! Бело-голубые сегодня рулят, на крыльях самарских
      взяли Спа...!
      cska1948
      cska1948
      вчера в 23:13
      Ну и кто тренер? В. Карпин или Р. Гусев? Игроки в Динамо практически те же, что и при Карпине, а какая разница в игре! И кто этот гений, которому пришла мысль доверить Карпину сборную страны?
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 23:12
      Самое обидное что Спартак ради фасада "великого" клуба опять порвёт пятую точку в ответном матче, ничего не добьётся, зато и в РПЛ начнёт проседать. И всё только чтобы всем пустить в глаза пыль что мы всегда боремся во всех матчах. Что касается игры то сказать нечего, Спартак провалил короткий отрезок матча, Динамо повезло за этот отрезок забить 3 мяча. По тренеру напишу когда посмотрю пресс конференцию, повезло проиграть почти сразу вот и посмотрим хватит ли у него ума и честности признать ошибки и проблемы или мы снова имеем дело с лукойловской заплаткой для журналистов, а не личностью. Спартаку конечно нужен тренер личность, а не тренер функция
      Муравьед
      Муравьед
      вчера в 23:12, ред.
      После такого разгрома не верится что Спартак отыграется с - 3 мяча в ответной игре.. Похоже лучше теперь сосредоточиться на чемпионате и побороться с Балтикой за 5-ое место.
      Groboyd
      Groboyd
      вчера в 23:10
      Никаких поспешных выводов, ну, если только команда прям не начнёт валиться во всех ближайших матчах. Если в итоге провал, то всякие Кахигао и т.п. также должны валить из клуба с Карседо.
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 23:10
      Шансы конечно есть 3 отыграть но и Динамо явно отсиживаться не будет. С обороной конечно надо чет делать
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 23:09
      И вновь продолжается бой,
      И сердцу тревожно в груди.
      И Спартак - опять ни какой,
      И что ж нам ждать впереди?

      Бой в смысле -" Бей посуду - я плачу". Повозили чуток "мордой по газону" . Динамо с победой.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 23:09
      Счет должен быть больше...)
      xyv5fpq2shxd
      xyv5fpq2shxd
      вчера в 23:08
      Узнаю Спартак, с его безалаберностью,и тут дело совсем не в тренере
