«Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче 1/2-й «пути РПЛ» Кубка России

«Динамо» Москва со счетом 5:2 обыграло столичный «Спартак» в первом матче полуфинала пути «Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.
Голы за победителей забили Муми Нгамалё (6-я минута, 67), Давид Рикардо (70), Ярослав Гладышев (73), Максим Осипенко (83). У гостей отличились Манфред Угальде (30) и Кристофер Мартинс (90+2). Рикардо забил гол в своем премьерном матче за динамовцев.
Ответный матч состоится 18 марта на «Лукойл-Арене».
ладно. я угараю. просто уважаю этого чела со времен Лацио, а вы его обзывали. вот вам и 5-2 за это)
Матч с Крыльями Лунёв провёл спокойно и надёжно. Это только кажется, что у него там не было работы, на самом же деле ситуация нет-нет да и требовала его вмешательства..
Сегодня почти всю дорогу Лунёв работал также качественно и не давал повода усомниться в своей хорошей форме и сконцентрированности. Но только до 91'.
Пропустить под собой- одна из самых тяжёлых ошибок вратаря..
У кого как, а меня всегда зло берёт, когда команда крупно выигрывает, но не считает нужным достойно закончить матч и обойтись без получения щелчков по носу на последних минутах.
В чемпе такие случаи ещё туда-сюда, но в кубке каждый пропущенный гол может
оказаться впоследствии решающим. Лунёву "дуойку" ставлю..) Кстати, и Сергееву тоже, за эпизод на 92'. Такие забивать надо, тем более Спартаку, который в следующий раз отряхнётся и не пожалеет Сергеева..
Ну а так-то ничего, конечно, раскатать спартачей с пятью забитыми мячами было очень увлекательно..) Причём, после перерыва они добавили и, казалось, могут даже забить второй и повести в счёте.
Но в середине второго тайма почему-то встали и расплылись, а мы это мгновенно почувствовали и не преминули заглянуть на огонёк..) Решающим, кмк, стал момент на 67', когда казалось, что Гладышев упустил мяч за лицевую.
Но он-то не упустил, а Муми этого мяча всё же дождался.
А дальше Спартак впал в кому, и непонятно почему- подумаешь, счёт всего-то стал 1:2, тоже мне проблема. Но для спартаковских оказалось проблемой, что-то у них там недокручено.
СораДников- с бурной победой и серьёзной заявкой на проход в финал пути РПЛ. Серьёзной, но не безусловной. Чтобы была безусловная, не надо было вторую банку пропускать..
