Шейнбаум выставила на конкурс свой билет на матч открытия чемпионата мира

сегодня, 00:15

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о запуске национального конкурса, победительница которого получит специальный билет главы государства №00001 на матч открытия чемпионата мира.

Шейнбаум отметила, что сама будет смотреть трансляцию с центральной площади Сокало в Мехико вместе с народом, а представительница отправится на церемонию от её имени. «Я буду здесь, на Сокало, с народом смотреть открытие, в то время как одна из девушек будет представлять меня на церемонии. Представлять нас, меня и народ Мексики на открытии», — заявила президент во время ежедневной пресс-конференции.

Участвовать в конкурсе могут девушки от 16 до 25 лет. С 9 марта по 10 апреля им нужно записать видео с демонстрацией футбольных навыков и загрузить его на специальный сайт. Победительницу выберет жюри в составе международного арбитра Кати Итцель Гарсии, футболистки Чарлин Корраль и спортивной журналистки Габриэлы Фернандес де Лары.