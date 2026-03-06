Top.Mail.Ru
Шейнбаум выставила на конкурс свой билет на матч открытия чемпионата мира

сегодня, 00:15
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика-:-Логотип футбольный клуб ЮАРЮАР11.06.2026 в 22:00 Не начался

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о запуске национального конкурса, победительница которого получит специальный билет главы государства №00001 на матч открытия чемпионата мира.

Шейнбаум отметила, что сама будет смотреть трансляцию с центральной площади Сокало в Мехико вместе с народом, а представительница отправится на церемонию от её имени. «Я буду здесь, на Сокало, с народом смотреть открытие, в то время как одна из девушек будет представлять меня на церемонии. Представлять нас, меня и народ Мексики на открытии», — заявила президент во время ежедневной пресс-конференции.

Участвовать в конкурсе могут девушки от 16 до 25 лет. С 9 марта по 10 апреля им нужно записать видео с демонстрацией футбольных навыков и загрузить его на специальный сайт. Победительницу выберет жюри в составе международного арбитра Кати Итцель Гарсии, футболистки Чарлин Корраль и спортивной журналистки Габриэлы Фернандес де Лары.

Матч открытия пройдет 11 июня в Мехико, в нем сыграют Мексика и ЮАР.

Источник: itar-tass.com
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:07
снайперы картелей готовые были работать по президенту на открытии ЧМ конечно удивились такой неимоверной скрытности нынешнего президента. а она хитра, ну и как ее теперь найти - развели руками они....
shur
shur
сегодня в 00:55
...вот все .....баумы, в любой стране самые умные и предприимчивые!
Гость
