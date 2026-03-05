В «Динамо» разгром «Спартака» назвали знаковым

Генеральный директор «Динамо» поделился эмоциями от победы 5:2 над «Спартаком» в первом матче полуфинала «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России.

Важная и знаковая победа, мы помним статистику со «Спартаком», принципиальный соперник. Мы порадовали болельщиков, их было много. Крупная и важная победа, но мы понимаем, что будет второй матч на «Лукойл-Арене» при большинстве спартаковских болельщиков. Хорошее начало, но будет второй матч.

Обидно, что в конце пропустили, кубковая игра, счет имеет значение. «Спартак» не опустил руки, играл до конца, определенное уважение это вызывает.