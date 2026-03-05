Тренер «Спартака» Карседо назвал ключевой момент в матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» обозначил ключевой момент, который привел к поражению 2:5 от «Динамо» в первом матче полуфинала «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России.

Это не тот результат, который мы хотели. Мы плохо начали, плохо вошли в матч, но спустя 10 минут удалось выровнять игру. Но ключевым стал второй гол. На стандартах мы тоже не были достаточно хороши.

Мы понимали, какой соперник, с кем будем играть. Очень хорошая команда, при своих болельщиках, на своем стадионе, это мобильная команда с хорошим качеством. Нужно будет анализировать игру, чтобы ее улучшить.