Тренер «Спартака» Карседо назвал ключевой момент в матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо обозначил ключевой момент, который привел к поражению 2:5 от «Динамо» в первом матче полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России.
Это не тот результат, который мы хотели. Мы плохо начали, плохо вошли в матч, но спустя 10 минут удалось выровнять игру. Но ключевым стал второй гол. На стандартах мы тоже не были достаточно хороши.
Мы понимали, какой соперник, с кем будем играть. Очень хорошая команда, при своих болельщиках, на своем стадионе, это мобильная команда с хорошим качеством. Нужно будет анализировать игру, чтобы ее улучшить.
Ответна] игра пройдет 18 марта на «Лукойл-Арене».