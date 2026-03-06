Top.Mail.Ru
Карседо не считает, что события в Сочи сказались на игре против «Динамо»

сегодня, 00:23

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо не считает, что перенос матча РПЛ против «Сочи» с 1 на 2 марта сказался на результате игры Кубка России против «Динамо».

Игра «Спартака» и «Сочи» была сдвинута на день из-за беспилотной опасности, а в четверг, 5 марта, москвичи уступили «Динамо» 2:5 в кубковой встрече.

Да, в связи с ситуацией у нас был на один день меньше времени на подготовку. Но мы не будем искать в этом оправдание. У нас будет время, чтобы хорошо проанализировать игру.

shur
shur
сегодня в 01:01
...а сколько ещё интересного впереди когда динозавры включатся в
дело....!!! Вспомним их по имённо: Евгений Ловчев, Александр Мостовой...!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:54, ред.
Оправдания вообще удел слабых, сильные ищут выход. Оправданиями страдали боров с рыжим. Если и Карседо начнёт значит опять мимо с выбором тренера. Журналисты будут конечно подсовывать ему эти вопросы, но надо понимать что они так провоцируют чтобы проявил сразу человек слабохарактерность.
Гость
