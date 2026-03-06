Карседо не считает, что события в Сочи сказались на игре против «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо не считает, что перенос матча РПЛ против «Сочи» с 1 на 2 марта сказался на результате игры Кубка России против «Динамо».
Игра «Спартака» и «Сочи» была сдвинута на день из-за беспилотной опасности, а в четверг, 5 марта, москвичи уступили «Динамо» 2:5 в кубковой встрече.
Да, в связи с ситуацией у нас был на один день меньше времени на подготовку. Но мы не будем искать в этом оправдание. У нас будет время, чтобы хорошо проанализировать игру.
