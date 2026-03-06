Карседо не считает, что события в Сочи сказались на игре против «Динамо»

1772745833

сегодня, 00:23

Главный тренер «Спартака» не считает, что перенос матча РПЛ против «Сочи» с 1 на 2 марта сказался на результате игры Кубка России против «Динамо».

Игра «Спартака» и «Сочи» была сдвинута на день из-за беспилотной опасности, а в четверг, 5 марта, москвичи уступили «Динамо» 2:5 в кубковой встрече.