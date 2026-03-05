Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2025/2026

Карседо рассказал, что его не устраивает в игре «Спартака»

вчера, 23:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо после поражения 2:5 от «Динамо» в Кубке России оценил игру своей команды.

Я согласен, что мы много пропускаем. Должны меньше пропускать, а лучше играть на ноль. Но у нас есть качества для игры в атаке, однако невозможно это использовать без игры в обороне. Нам также нужно прибавить в стандартах.

Ответный матч Кубка России пройдет 18 марта на «Лукойл-Арене».

Подписывайся в ВК
Все новости
Тутберидзе: «Я очень уважаю Роналду»
Вчера, 21:48
Пономарев одобрил решение ФИФА пожизненно отстранить Садыгова от футбола
Вчера, 16:31
Рейс рассказал, как проходит его адаптация в ЦСКА
Вчера, 15:05
Карпукас пока не может оценить влияние ухода Баринова на игру «Локомотива»
04 марта
Антон Миранчук надеется сыграть вместе с братом в мартовских матчах сборной
04 марта
Футболистка Петрова объяснила поражение женской сборной России от Ганы
03 марта
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:56
Сколько помню КБ пропускали частенько.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:51
Не думаю, что до мая протянет с такой обороной и Барко.
Подключения Денисова в атаку стоили первого гола и это ошибка тренера, как и перелом игры динамиками.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 