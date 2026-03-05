Карседо рассказал, что его не устраивает в игре «Спартака»

Главный тренер «Спартака» после поражения 2:5 от «Динамо» в Кубке России оценил игру своей команды.

Я согласен, что мы много пропускаем. Должны меньше пропускать, а лучше играть на ноль. Но у нас есть качества для игры в атаке, однако невозможно это использовать без игры в обороне. Нам также нужно прибавить в стандартах.