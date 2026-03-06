Top.Mail.Ru
Женская сборная России досрочно завершила выступление на турнире в ОАЭ

сегодня, 09:27

В Объединенных Арабских Эмиратах был отменен товарищеский матч между женской сборной России и командой Гонконга, который должен был состояться 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе сборной России.

Причины отмены матча не сообщаются.

Женская сборная России находилась в ОАЭ с 24 февраля, где проводила учебно-тренировочный сбор. В рамках участия в международном турнире Pink Ladies Cup россиянки успели провести два матча: 28 февраля они одержали победу над командой Танзании со счетом 4:1, а позже проиграли команде Ганы со счетом 0:4.

112910415
112910415
сегодня в 12:39
форс-мажор случился
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:32
...ясень пень, не ту страну и не то время выбрали....!!!
abqfk76bqvpg
abqfk76bqvpg
сегодня в 12:27
Похоже перегрелись и что то пошло не так....
qz55whkd22nb
qz55whkd22nb
сегодня в 12:26
Ну что.... значит была веская причина... а мы о ней не знаем...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:24
"Причины отмены матча не сообщаются." - "Всё , что не делается - всё к лучшему"...)
Vilar
Vilar
сегодня в 11:47
Пляжи закрыли - можно возвращаться.
sv_1969
sv_1969 ответ 9g7ersaexv94 (раскрыть)
сегодня в 11:22
Согласен с Вами! Но сколько там отдыхало !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:19
Поиграли малеха и будет)))
thyym8jufte7
thyym8jufte7
сегодня в 11:06
С Гонконгом было бы как с Ганой. Отскочили.
ad9y29excqxa
ad9y29excqxa
сегодня в 11:05
0-4 от Ганы - это позор.
tty8v4y7md7k
tty8v4y7md7k
сегодня в 11:04
Будут вывозить окольными путями.
3k74c2dbvs52
3k74c2dbvs52
сегодня в 10:43
Лучше девахам уже до дому двигать
9g7ersaexv94
9g7ersaexv94
сегодня в 10:02
Нашли место и время для матчей
lotsman
lotsman
сегодня в 10:00
Опасно там сейчас. Лучше вовремя оттуда выехать, что они и сделали.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:45
Уже начали 8 марта отмечать))
Гость
