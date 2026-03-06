Женская сборная России досрочно завершила выступление на турнире в ОАЭ

1772778454

сегодня, 09:27

В Объединенных Арабских Эмиратах был отменен товарищеский матч между женской сборной России и командой Гонконга, который должен был состояться 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе сборной России.

Причины отмены матча не сообщаются.