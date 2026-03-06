Женская сборная России досрочно завершила выступление на турнире в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах был отменен товарищеский матч между женской сборной России и командой Гонконга, который должен был состояться 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе сборной России.
Причины отмены матча не сообщаются.
Женская сборная России находилась в ОАЭ с 24 февраля, где проводила учебно-тренировочный сбор. В рамках участия в международном турнире Pink Ladies Cup россиянки успели провести два матча: 28 февраля они одержали победу над командой Танзании со счетом 4:1, а позже проиграли команде Ганы со счетом 0:4.