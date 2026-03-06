Прокуратура просит больше 10 лет тюрьмы для воспитанника «Валенсии»

1772790934

сегодня, 12:55

Прокуратура просит приговорить нападающего испанской «Севильи» , выступающего на правах аренды за «Эльче», к 10,5 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщило испанское издание Marca.

В начале сентября 2024 года футболиста и его друга задержали по подозрению в сексуальном и физическом насилии над женщинами 21 года и 25 лет. Как считает следствие, события произошли в сентябре 2024 года в Валенсии. Позже подозреваемые были временно освобождены, при этом им запретили приближаться к пострадавшим и покидать страну.

Форварду 28 лет, он — воспитанник академии «Валенсии», играл в составе взрослой команды с 2015 по 2017 год, а также на правах аренды в прошлом сезоне. Также он выступал за английский «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», испанские «Лас-Пальмас», «Уэску». В составе «Севильи» Мир выиграл Лигу Европы. Кроме того, он стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио в составе сборной Испании.