Испания. Примера 2025/2026

Прокуратура просит больше 10 лет тюрьмы для воспитанника «Валенсии»

сегодня, 12:55

Прокуратура просит приговорить нападающего испанской «Севильи» Рафаэля Мира, выступающего на правах аренды за «Эльче», к 10,5 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщило испанское издание Marca.

В начале сентября 2024 года футболиста и его друга задержали по подозрению в сексуальном и физическом насилии над женщинами 21 года и 25 лет. Как считает следствие, события произошли в сентябре 2024 года в Валенсии. Позже подозреваемые были временно освобождены, при этом им запретили приближаться к пострадавшим и покидать страну.

Форварду 28 лет, он — воспитанник академии «Валенсии», играл в составе взрослой команды с 2015 по 2017 год, а также на правах аренды в прошлом сезоне. Также он выступал за английский «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», испанские «Лас-Пальмас», «Уэску». В составе «Севильи» Мир выиграл Лигу Европы. Кроме того, он стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио в составе сборной Испании.

9tkwmdd8nd7a
9tkwmdd8nd7a
сегодня в 15:21
В большинстве случаев это просто развод на бабки. Надо расписку брать перед тем как этим заняться, что всё по добровольному согласию.
lazzioll
lazzioll ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 14:00
два пацана пошли в клуб, поднакидались, сняли двух шалашовок пришедших там побухать нахаляву, поднакидали и их. дальше поехали продолжать банкет. всем двадцать лет, все пьяны, секс бухло. а потом когда пацаны стали мужиками и забыли уже давно об этом, эти вот шалашовки увидев их по телевизору решают что незаслуженно так за дешево торганула вагиной. всего за пару бутылок сангрии. а он миллионер. надо срочно через 10 лет обьявить об изнасиловании. поверь, если бы она этого чела увидела в Пяторочке грузчиком через 10 лет - то никто ее не насиловал тогда))) не раз говорил, таким 87м только срок равносильный сколько бы мужик сидел. повяжет 10 лет варежки в колонии. прояснится в голове что так делать нехорошо)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:33
Сейчас столько обвинений в изнасиловании известных лиц, что хз виноваты ли они. Или их оговорили
Гость
