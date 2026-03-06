Top.Mail.Ru
В сборной Марокко сменился главный тренер

сегодня, 15:15

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) объявила о назначении Мохамеда Уахби новым главным тренером национальной сборной.

Специалист сменил в должности Валида Реграги, под руководством которого марокканцы в 2022 году стали первой в истории африканской и арабской командой, дошедшей по полуфинала чемпионата мира. На стадии 1/2 финала турнира в Катаре сборная уступила Франции со счетом 0:2, а в матче за 3-е место проиграла Хорватии 1:2.

shur
shur
сегодня в 16:54
...В стране Марокко на пределе лет своих оазис!
Мельчат реки, исчезает вдруг вода!
Такая ж суть футбола здесь коснулась!
Похоже занимать высокие места,не их черта!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:38
ну видимо бывший тренер мог и сам уйти - прыгнул выше головы, вряд ли сборная готова выйти в финал ЧМ. добился максимума. новый тренер вроде тоже не чужой, тренировал молодежку марокканскую пару лет. но он внезапно бельгиец. в футбол не играл, сразу тренером стал. а бывший был игроком в основном французских клубов второго эшелона.
fh6a2hbsu45v
fh6a2hbsu45v
сегодня в 16:31
Бывший не заслужил, чтобы его меняли
bap6xbmwnxe7
bap6xbmwnxe7
сегодня в 15:18
Можно сказать, что ушла мароканская легенда.
