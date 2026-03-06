В сборной Марокко сменился главный тренер

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) объявила о назначении Мохамеда Уахби новым главным тренером национальной сборной.
Специалист сменил в должности Валида Реграги, под руководством которого марокканцы в 2022 году стали первой в истории африканской и арабской командой, дошедшей по полуфинала чемпионата мира. На стадии 1/2 финала турнира в Катаре сборная уступила Франции со счетом 0:2, а в матче за 3-е место проиграла Хорватии 1:2.
