В сборной Марокко сменился главный тренер

1772799333

сегодня, 15:15

Королевская марокканская футбольная федерация (FRMF) объявила о назначении новым главным тренером национальной сборной.

Специалист сменил в должности , под руководством которого марокканцы в 2022 году стали первой в истории африканской и арабской командой, дошедшей по полуфинала чемпионата мира. На стадии 1/2 финала турнира в Катаре сборная уступила Франции со счетом 0:2, а в матче за 3-е место проиграла Хорватии 1:2.