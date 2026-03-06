РФС находится в контакте с органами по игре «Алания» — «Химки»

1772804030

сегодня, 16:33

Российский футбольный союз ( РФС ) сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с матчем между командами «Алания» и «Химки». Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС .

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала о задержании арбитра, который обслуживал этот матч в рамках Мелбет — Первой лиги в 2023 году, по подозрению во взятке в размере 2 млн рублей. Кроме того, был задержан посредник, участвовавший в передаче денежных средств.

«По этому делу, связанному с матчем „Алания“ — „Химки“, Российский футбольный союз также находится в тесном рабочем контакте с правоохранительными органами, — сказал Каманцев. — Мы последовательно взаимодействуем с коллегами из МВД и ФСБ , обмениваемся информацией и материалами, которые могут быть им полезны в расследовании этих эпизодов. Расследованием и оперативным сопровождением занимаются настоящие профессионалы, и поэтому верю, что все виновные будут выявлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством России. Со своей стороны, в рамках полномочий РФС , мы продолжим оказывать содействие и по итогам работы следствия рассмотрим поступившие материалы в наших юрисдикционных органах».

Волк пояснила, что преступление совершено в ноябре 2023 года людьми из числа руководства футбольного клуба «Химки». «Они передали главному судье матча между командами „Алания“ и „Химки“ денежные средства в сумме 2 млн рублей», — добавила она. По словам представителя ведомства, игра прошла 20 ноября 2023 года и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Химок». В качестве главного арбитра этот матч обслуживал Андрей Фисенко из Владивостока.