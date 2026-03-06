РФС находится в контакте с органами по игре «Алания» — «Химки»

Российский футбольный союз (РФС) сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с матчем между командами «Алания» и «Химки». Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала о задержании арбитра, который обслуживал этот матч в рамках Мелбет — Первой лиги в 2023 году, по подозрению во взятке в размере 2 млн рублей. Кроме того, был задержан посредник, участвовавший в передаче денежных средств.
«По этому делу, связанному с матчем „Алания“ — „Химки“, Российский футбольный союз также находится в тесном рабочем контакте с правоохранительными органами, — сказал Каманцев. — Мы последовательно взаимодействуем с коллегами из МВД и ФСБ, обмениваемся информацией и материалами, которые могут быть им полезны в расследовании этих эпизодов. Расследованием и оперативным сопровождением занимаются настоящие профессионалы, и поэтому верю, что все виновные будут выявлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством России. Со своей стороны, в рамках полномочий РФС, мы продолжим оказывать содействие и по итогам работы следствия рассмотрим поступившие материалы в наших юрисдикционных органах».
Волк пояснила, что преступление совершено в ноябре 2023 года людьми из числа руководства футбольного клуба «Химки». «Они передали главному судье матча между командами „Алания“ и „Химки“ денежные средства в сумме 2 млн рублей», — добавила она. По словам представителя ведомства, игра прошла 20 ноября 2023 года и завершилась со счетом 4:1 в пользу «Химок». В качестве главного арбитра этот матч обслуживал Андрей Фисенко из Владивостока.
Следователи следственного департамента МВД России продолжают расследование уголовного дела (ст. 184 УК РФ). Проведены обыски. «По результатам производства следственных действий фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавила Волк.