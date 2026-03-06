Top.Mail.Ru
Иньеста может стать спортивным директором сборной Марокко

сегодня, 16:59

По информации источника, бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста может получить должность в Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF).

Сообщается, что организация ведет переговоры с Иньестой о назначении его спортивным директором мужской национальной сборной с целью подготовки к чемпионату мира 2026 года и к турниру, который североафриканская страна проведет совместно с Испанией и Португалией в 2030-м. При этом источники, близкие к экс-хавбеку «Барселоны», уточнили, что соглашение еще не подписано.

матос
матос ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:27
и главного оборонца Пуйоля
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 18:07, ред.
...как в том фильме под названием "Барселона" ! Сначало в титрах идут главные роли:
триумфатор - Леонель Месси
в эпизодах - Хави
Инъеста
... без золотых передач и комбинаций не было бы и представления в целом ,рэспект!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:25
вот что значит не играть в Европе)) я знал что он уехал в Японию. это было 8 лет назад. так то я и не интересовался что он там делает, знал что винодельню какую-то купил. казалось он уже 10 лет не играет толком, а ему оказывается всего 41 год и он еще два года назад в 2024 играл.))
Гость
