Иньеста может стать спортивным директором сборной Марокко

сегодня, 16:59

По информации источника, бывший полузащитник сборной Испании может получить должность в Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF).

Сообщается, что организация ведет переговоры с Иньестой о назначении его спортивным директором мужской национальной сборной с целью подготовки к чемпионату мира 2026 года и к турниру, который североафриканская страна проведет совместно с Испанией и Португалией в 2030-м. При этом источники, близкие к экс-хавбеку «Барселоны», уточнили, что соглашение еще не подписано.