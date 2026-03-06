Иньеста может стать спортивным директором сборной Марокко

По информации источника, бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста может получить должность в Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF).
Сообщается, что организация ведет переговоры с Иньестой о назначении его спортивным директором мужской национальной сборной с целью подготовки к чемпионату мира 2026 года и к турниру, который североафриканская страна проведет совместно с Испанией и Португалией в 2030-м. При этом источники, близкие к экс-хавбеку «Барселоны», уточнили, что соглашение еще не подписано.
триумфатор - Леонель Месси
в эпизодах - Хави
Инъеста
... без золотых передач и комбинаций не было бы и представления в целом ,рэспект!
