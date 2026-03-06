Вера — о расизме в футболе: «Нужно учиться это игнорировать»

Хавбек «Локомотива» Лукас Вера рассказал о том, доводилось ли ему сталкиваться с расизмом во время футбольных матчей.
Я много где играл и всякое видел. И в Латинской Америке, и в Кубке Америки было всякое. Когда такое происходит, не нужно обращать внимание. Что‑то люди кричат, пытаются тебя спровоцировать.
Нужно сосредоточиться на себе и своей игре, а эти инциденты всегда были, есть и будут. Я против этого, но это неизбежно. Нужно учиться это игнорировать.
После недавнего матча Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» разгорелся расистский скандал. Краснодарский клуб обвинил фанатов «армейцев» в оскорблениях форварда Джона Кордобы на расовой почве.
На первый взгляд это одно и тоже, но если разобраться не всё так однозначно.
Взять к примеру самый известный случай в современном футболе.
К игроку Реала Вини проявляют расизм?
Он заявляет, что да, а я вот не согласен.
К нему проявляют неуважение и отношения к его человеческим качествам.
А тут как говориться все средства хороши.
Если я не прав, то объясните мне почему не оскорбляют других чернокожих игроков Реала? А как понять, что болельщики и игроки называют Вини обезьяной, а чернокожие игроки их команды не кричат, что это расизм.
И я не слышал, что бы свои болельщики не кричали расистких выкриков в адрес своих игроков.
И вот здесь с Верой можно согласиться, он скорее всего хочет донести, что это все лишь провокация и не более того.
Поэтому не надо отвечать на провокации, надо думать о футболе, а с оскорблениями есть кому разобраться.
