Вера — о расизме в футболе: «Нужно учиться это игнорировать»

Хавбек «Локомотива» рассказал о том, доводилось ли ему сталкиваться с расизмом во время футбольных матчей.

Я много где играл и всякое видел. И в Латинской Америке, и в Кубке Америки было всякое. Когда такое происходит, не нужно обращать внимание. Что‑то люди кричат, пытаются тебя спровоцировать.

Нужно сосредоточиться на себе и своей игре, а эти инциденты всегда были, есть и будут. Я против этого, но это неизбежно. Нужно учиться это игнорировать.