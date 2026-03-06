Top.Mail.Ru
Вера — о расизме в футболе: «Нужно учиться это игнорировать»

сегодня, 17:23

Хавбек «Локомотива» Лукас Вера рассказал о том, доводилось ли ему сталкиваться с расизмом во время футбольных матчей.

Я много где играл и всякое видел. И в Латинской Америке, и в Кубке Америки было всякое. Когда такое происходит, не нужно обращать внимание. Что‑то люди кричат, пытаются тебя спровоцировать.

Нужно сосредоточиться на себе и своей игре, а эти инциденты всегда были, есть и будут. Я против этого, но это неизбежно. Нужно учиться это игнорировать.

После недавнего матча Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» разгорелся расистский скандал. Краснодарский клуб обвинил фанатов «армейцев» в оскорблениях форварда Джона Кордобы на расовой почве.

4us6s96256nd
4us6s96256nd
сегодня в 18:43
Хоть один разумно высказался про эту неизменную проблему
Futurista
Futurista
сегодня в 18:33
Правильно...судьи вот тоже на "мыло" и "нетрадиционную ориентацию" не реагируют)...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:32
Нужно учиться это игнорировать.... Здравые слова разумного человека и хорошего футболиста. Меньше нужно нервничать из-за выкриков с трибун, дело футболистов играть в футбол. В России расизм никогда не был идеей ... Дураки есть везде — одни кричат из-за стадного чувства, другие под влиянием алкоголя. Всегда есть тот, кто делает это первым. А вот таких нужно вычислять и не пускать на стадион, если в их действиях нет состава преступления.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:20
Кстати ради интереса набрал два слова "нигер" и "снежок".
Ответы фееричные.
Нигер: Прямо связано с угнетением, насилием и дегуманизацией расовой группы. Использование этого слова направлено на унижение чести и достоинства, что классифицируется как неприличная форма оскорбления.
Снежок: Хотя это слово также используется с целью унизить человека по расовому признаку, оно не несет того же исторического бремени системного расизма. В обществе, как правило, оскорбления оцениваются по степени причиняемого ими исторического и психологического вреда.

Это что за несправедливость на расовой почве?
Что нам то в России теперь делать, если мы никогда негров не порабощали?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 18:06
Так по теория эволюции Чарльза Дарвина все люди произошли от обезъян!!!
Так о каком тогда расизме может идти речь?
particular
particular
сегодня в 18:05
Если белое называют белым - это в порядке вещей, но почему-то в другой расцветке подобное называется расизмом с далеко идущими последствиями...
Слишком много соплей на эту тему...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:02
Для начала надо разобраться, что такое расизм и что такое расизм в футболе.
На первый взгляд это одно и тоже, но если разобраться не всё так однозначно.
Взять к примеру самый известный случай в современном футболе.
К игроку Реала Вини проявляют расизм?
Он заявляет, что да, а я вот не согласен.
К нему проявляют неуважение и отношения к его человеческим качествам.
А тут как говориться все средства хороши.
Если я не прав, то объясните мне почему не оскорбляют других чернокожих игроков Реала? А как понять, что болельщики и игроки называют Вини обезьяной, а чернокожие игроки их команды не кричат, что это расизм.
И я не слышал, что бы свои болельщики не кричали расистких выкриков в адрес своих игроков.

И вот здесь с Верой можно согласиться, он скорее всего хочет донести, что это все лишь провокация и не более того.
Поэтому не надо отвечать на провокации, надо думать о футболе, а с оскорблениями есть кому разобраться.
Vilar
Vilar
сегодня в 17:41
Да, никто их не обижал бы, вели б себя нормально, а не как их предки сидящие сейчас на пальмах. Лозунг «Жизни черных важны» идёт в диссонансе с лозунгом
"Жизни белых, тоже важны".
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:39
Вот золотые слова парень сказал. Надо игнорить этих дураков. То же Вини талантливый парень, но он расстрачивает свою энергию на пустое.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:31
когда именно болельщики провоцируют тоже не понимаю этих обидок. ладно когда такой же миллиардер тебя обезьяной называет, но когда какое-то быдло с трибун ухает. так ты не обращай внимания - ты после катания мяча вернешься домой в особняк и сядешь играть в плейстэйшн а на счету триллионы. а ухающий чел пойдет в двушку в хрущевке пить пиво из порошка и завтра на завод за 25 тысяч в месяц. пусть поухает, хоть так жизнь покажется ярче. жалко вам что ли))
