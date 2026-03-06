Травма Роналду оказалась серьёзнее, чем ожидалось

1772808195

сегодня, 17:43

Травма нападающего , полученная в матче «Аль‑Насра» против «Аль‑Фейхи» 28 февраля, оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально. У 41‑летнего форварда диагностировано повреждение задней поверхности бедра, и теперь он проходит лечение.

Главный тренер «Аль‑Насра» Жорже Жезуш сообщил, что по результатам обследования выяснилось: характер повреждения тяжелее, чем клуб ожидал. По его словам, Роналду отправится в Испанию, где будет восстанавливаться под наблюдением личного физиотерапевта в Мадриде, а в клубе надеются на как можно более скорое возвращение португальца.

Сроки восстановления будут зависеть от степени серьезности повреждения: при растяжении первой степени обычно требуется от одной до трёх недель, при частичном разрыве мышечных волокон (вторая степень) — от четырёх до восьми недель.​