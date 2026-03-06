Top.Mail.Ru
Травма Роналду оказалась серьёзнее, чем ожидалось

сегодня, 17:43

Травма нападающего Криштиану Роналду, полученная в матче «Аль‑Насра» против «Аль‑Фейхи» 28 февраля, оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально. У 41‑летнего форварда диагностировано повреждение задней поверхности бедра, и теперь он проходит лечение.

Главный тренер «Аль‑Насра» Жорже Жезуш сообщил, что по результатам обследования выяснилось: характер повреждения тяжелее, чем клуб ожидал. По его словам, Роналду отправится в Испанию, где будет восстанавливаться под наблюдением личного физиотерапевта в Мадриде, а в клубе надеются на как можно более скорое возвращение португальца.

Сроки восстановления будут зависеть от степени серьезности повреждения: при растяжении первой степени обычно требуется от одной до трёх недель, при частичном разрыве мышечных волокон (вторая степень) — от четырёх до восьми недель.​

Nenash
Nenash
сегодня в 19:41
Отбайкотировался.. ☝️🤭
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:15
Держим пальцы за легенду
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
сегодня в 19:01
Угомонился пора Его рекорды кроме ему никому не интересно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:53
Мбаппе гнался за рекордом Роналду за календарный год.
и усугубил травму. ибо проблемы с коленом были давние еще в ПСЖ.
обновить рекорда не смог, всего лишь повторил рекорд КР7, это 59 гола.
теперь вот вне игры черепаха.
и возможно, до конца сезона.
может, и у Роналду травма настоящая.
неудачное исполнение пенальти, промах, и скоро был заменен.
доигрались оба в гонке рекордов.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:41
Пусть выздоравливает поскорее, но не спешит... Главное — качественное лечение и восстановление.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:37
Любимое 8 марта отметит и будет в строю
eyyt8j3uqdbs
eyyt8j3uqdbs
сегодня в 18:36
Пока конфликт с Ираном не закончится - будет болеть.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:30
Трамп сказал до сентября вылечится)...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:26
Ближневосточный кризис затягивается и напрямую влияет на восстановления "травмированного" футболиста...
shur
shur
сегодня в 17:52
...красиво, не спеша,готовят нас уходу Мастера!!! Была у меня такая,
залечил, но сходу уже мяч перестал на силу бить, побзд-хивать стал,боль дикая!!! Просьба Админам, сообщить когда и посколько Рону на подарок...?!
Гость
