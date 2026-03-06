Травма Роналду оказалась серьёзнее, чем ожидалось

Травма нападающего Криштиану Роналду, полученная в матче «Аль‑Насра» против «Аль‑Фейхи» 28 февраля, оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально. У 41‑летнего форварда диагностировано повреждение задней поверхности бедра, и теперь он проходит лечение.
Главный тренер «Аль‑Насра» Жорже Жезуш сообщил, что по результатам обследования выяснилось: характер повреждения тяжелее, чем клуб ожидал. По его словам, Роналду отправится в Испанию, где будет восстанавливаться под наблюдением личного физиотерапевта в Мадриде, а в клубе надеются на как можно более скорое возвращение португальца.
Сроки восстановления будут зависеть от степени серьезности повреждения: при растяжении первой степени обычно требуется от одной до трёх недель, при частичном разрыве мышечных волокон (вторая степень) — от четырёх до восьми недель.
и усугубил травму. ибо проблемы с коленом были давние еще в ПСЖ.
обновить рекорда не смог, всего лишь повторил рекорд КР7, это 59 гола.
теперь вот вне игры черепаха.
и возможно, до конца сезона.
может, и у Роналду травма настоящая.
неудачное исполнение пенальти, промах, и скоро был заменен.
доигрались оба в гонке рекордов.
залечил, но сходу уже мяч перестал на силу бить, побзд-хивать стал,боль дикая!!!
