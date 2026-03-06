Top.Mail.Ru
Брат Берлускони объяснил, почему «Милан» не купил Марадону и Тотти

сегодня, 17:58

Брат покойного экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони Паоло рассказал о том, как 40 лет назад был куплен этот клуб.

По его словам, клуб тогда переживал сложный период, президент Джузеппе Фарина был готов уйти в 1986 году, и Сильвио решил, что пришло время действовать. «Наша кандидатура была естественной. У нас был чёткий план. Рассматривался вариант сотрудничества с итальянской нефтяной компанией, но он не реализовался», — отметил Паоло.

Он также подчеркнул главную философию брата: «Сильвио одержим был мыслью, что мы должны побеждать везде и любой ценой. Атаковать, доминировать, никаких спекуляций. Никаких расчётов и математических формул. Раньше логика требовала выигрывать дома и играть вничью на выезде — это обеспечивало титул, но нам было мало. Это было устаревшим».

Паоло добавил, что Сильвио хотел доказать миру: итальянский футбол — это не только катеначчо с обороной и контратаками. «Наш „Милан" никогда не прекращал атаковать. Вспомните матчи с „Реалом" в еврокубках. Не было разницы между „Сан‑Сиро" и „Бернабеу". В Мадриде нам тоже аплодировали — они привыкли к красивому футболу».

На вопрос о мечтах Сильвио в вопросе трансферов Паоло упомянул Диего Марадону и Франческо Тотти: «Он ими восхищался. Но мы не пытались их подписать, потому что Сильвио уважал символы клубов. Они были незыблемыми для Неаполя и Рима соответственно».

shur
shur
сегодня в 18:15
...маленькая заметка о Величайшем политике, стратеге, руководителе, тонкого знатока женского соблазна, синьоре
Сильвио и на том спасибо! Историческая фигура в Италии и
в мире!!!
