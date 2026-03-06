Форвард «Хетафе» Сатриано раскритиковал Рюдигера за грязную игру

Нападающий «Хетафе» Мартин Сатриано резко раскритиковал защитника «Реала» Антонио Рюдигера после победы со счётом 1:0 на «Сантьяго Бернабеу» в понедельник вечером.
Сатриано стал героем матча, забив единственный гол, но самым заметным эпизодом стал грубый фол Рюдигера на фланговом защитнике «Хетафе» Диего Рико. Действия немца вызвали резонанс в Германии, где зазвучали призывы исключить его из состава на ЧМ-2026.
«Я был совсем рядом, и то, что я видел вживую, — Рюдигер ударил его коленом в лицо. Я не понял решение арбитра (Рюдигер не был удален — прим.). Это была ошибка, которая не должна была произойти, — она подвергла здоровье Диего риску. Надеюсь, в следующих моментах рефери будут внимательнее», — заявил аргентинец.
Под новостью с конфликтом Винисиуса с Престианни некоторые писали, что Винисиус поступил не по-мужски, побежав жаловаться арбитру на провокации аргентинца. Ну вот вам мужской поступок Рюдигера, ни кому жаловаться не побежал, сам наказал провокатора (тоже кстати аргентинца, видимо у них это в крови).
Под новостью с конфликтом Винисиуса с Престианни некоторые писали, что Винисиус поступил не по-мужски, побежав жаловаться арбитру на провокации аргентинца. Ну вот вам мужской поступок Рюдигера, ни кому жаловаться не побежал, сам наказал провокатора (тоже кстати аргентинца, видимо у них это в крови).