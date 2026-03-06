Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2025/2026

Форвард «Хетафе» Сатриано раскритиковал Рюдигера за грязную игру

сегодня, 18:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Нападающий «Хетафе» Мартин Сатриано резко раскритиковал защитника «Реала» Антонио Рюдигера после победы со счётом 1:0 на «Сантьяго Бернабеу» в понедельник вечером.

Сатриано стал героем матча, забив единственный гол, но самым заметным эпизодом стал грубый фол Рюдигера на фланговом защитнике «Хетафе» Диего Рико. Действия немца вызвали резонанс в Германии, где зазвучали призывы исключить его из состава на ЧМ-2026.

«Я был совсем рядом, и то, что я видел вживую, — Рюдигер ударил его коленом в лицо. Я не понял решение арбитра (Рюдигер не был удален — прим.). Это была ошибка, которая не должна была произойти, — она подвергла здоровье Диего риску. Надеюсь, в следующих моментах рефери будут внимательнее», — заявил аргентинец.​

Подписывайся в ВК
Все новости
«Динамо» разместило провокационный пост после победы над «Спартаком»
Сегодня, 00:05 Фото
«Краснодар» после матча с ЦСКА намусорил в раздевалке и сломал дверь
Вчера, 12:44
Игрок «Хетафе» Ньом устроил разборку с Винисиусом после матча в Мадриде
03 марта
В «Сочи» заявили, что Аттият-Аллах не отказывался возвращаться в клуб
02 марта
В Иране не исключили снятия команды с ЧМ-2026
28 февраля
В ФИФА следят за развитием ситуации вокруг Ирана
28 февраля
Сортировать
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:14
Уже ждём его возвращения.
Drosmo
Drosmo
сегодня в 19:53, ред.
Рюдигер - это вам не Винисиус, судье жаловаться не побежит, сам ситуацию разрулит, никто не уйдёт от ответа))

Под новостью с конфликтом Винисиуса с Престианни некоторые писали, что Винисиус поступил не по-мужски, побежав жаловаться арбитру на провокации аргентинца. Ну вот вам мужской поступок Рюдигера, ни кому жаловаться не побежал, сам наказал провокатора (тоже кстати аргентинца, видимо у них это в крови).
shur
shur
сегодня в 19:30
...Жаль Капрал в отпуске, Он бы разъяснил,что там в Германии пишут...!!!
shur
shur
сегодня в 19:28
...на сколько надо было быть гнилым, чтобы Зизю довести до
жестокости в финале! В итоге эффектный удар головой, публика в
экстазе, итальяшка в "шоколаде", Франция в осадке!!! Провокаций
миллион на любой вкус,это часть футбольной жизни!!!
shur
shur
сегодня в 19:20
...Мавр никогда,никого не прощает ! Найдёт момент и отомстит, при чём красиво это делает, мастерски и не придерёшся! Большой артист на поле, это редкость в футболе! Я не за жестокость , а за действие в противодействиях! Мораль не лезь на Рюдегера, доживёшь до финального свистка! Во дворе у на был балбес под два метра, сколько он мне люлей отвесил,до сих пор кашлить больно! (Шучю!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 