Красножан дал оценку сбору российских футболисток в ОАЭ

сегодня, 20:53

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан оценил итоги сбора команды в ОАЭ. Российские футболистки провели товарищеские матчи со сборными Танзании (4:1) и Ганы (0:4).

В целом игроки проделали хорошую работу. Нужно отдать им в этом должное. Что касается становления каждого игрока, подготовки и развития команды — мы в этом плане потихоньку движемся вперед. Соревновательная составляющая сбора для нас получилась не очень удачной из-за крупного поражения от сборной Ганы. Возможно, если бы календарь был составлен чуть иначе, и мы сыграли бы с Ганой позже, то мы были бы более подготовленными.

Но ни одна победа не даст столько мотивации, как поражение. Думаю, игроки восприняли его правильно. Они понимают, над чем нужно работать, в чем прибавлять. Каждая получит задания, которые нужно выполнять до следующего сбора. Желаю девчонкам плодотворной работы в клубах и обойтись без травм.

Валерыч
Валерыч
сегодня в 23:06
Понравилось видать Красножану с девушками работать,
в РПЛ не хочет возвращаться.) А может уже никто и не зовёт.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 22:17
Где бы ещё в это время года искупаться и позагорать ...
