Красножан дал оценку сбору российских футболисток в ОАЭ

Главный тренер женской сборной России оценил итоги сбора команды в ОАЭ . Российские футболистки провели товарищеские матчи со сборными Танзании (4:1) и Ганы (0:4).

В целом игроки проделали хорошую работу. Нужно отдать им в этом должное. Что касается становления каждого игрока, подготовки и развития команды — мы в этом плане потихоньку движемся вперед. Соревновательная составляющая сбора для нас получилась не очень удачной из-за крупного поражения от сборной Ганы. Возможно, если бы календарь был составлен чуть иначе, и мы сыграли бы с Ганой позже, то мы были бы более подготовленными.

Но ни одна победа не даст столько мотивации, как поражение. Думаю, игроки восприняли его правильно. Они понимают, над чем нужно работать, в чем прибавлять. Каждая получит задания, которые нужно выполнять до следующего сбора. Желаю девчонкам плодотворной работы в клубах и обойтись без травм.