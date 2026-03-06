«Милан» готовит новый контракт для Аллегри на фоне интереса «Реала»

1772817586

сегодня, 20:19

«Милан» планирует предложить главному тренеру однолетнее продление контракта до июня 2028 года с опцией на дополнительный сезон.

Если команда попадет в Лигу чемпионов по итогам текущей кампании, это также позволит «россонери» повысить зарплату итальянского специалиста с €5 млн до €6 млн в год.

Недавно появились новости о возможном переходе Аллегри в мадридский «Реал». По слухам, сам специалист заинтересован в таком варианте, но новое предложение «Милана» может заставить его передумать.