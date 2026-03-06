Top.Mail.Ru
«Милан» готовит новый контракт для Аллегри на фоне интереса «Реала»

сегодня, 20:19

«Милан» планирует предложить главному тренеру Массимилиано Аллегри однолетнее продление контракта до июня 2028 года с опцией на дополнительный сезон.

Если команда попадет в Лигу чемпионов по итогам текущей кампании, это также позволит «россонери» повысить зарплату итальянского специалиста с €5 млн до €6 млн в год.

Недавно появились новости о возможном переходе Аллегри в мадридский «Реал». По слухам, сам специалист заинтересован в таком варианте, но новое предложение «Милана» может заставить его передумать.

сегодня в 23:04
Кто его знает может такой сейчас Реалу и нужен. Ну да от обороны будут играть, сейчас важней для Реала результат.
a28s3nadcx4s
a28s3nadcx4s
сегодня в 22:51
В Милане думаю ему спокойнее, хочет проблем,тогда в Мадрид
bug3f2g5366g
bug3f2g5366g
сегодня в 22:46
пусть победит интер, вот и будет ему благодарность)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:42
Милану требуется перестройка команды. Если сказать прямо, то лучше будет набрать новый состав...
Гость
