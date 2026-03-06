Top.Mail.Ru
Педрероль раскритиковал Алонсо и встал на защиту Переса

сегодня, 20:30

Авторитетный испанский журналист Хосеп Педрероль, близкий к «Реалу» и Флорентино Пересу, выступил в защиту президента клуба, признав при этом неудачный сезон мадридского суперклуба.

«Для меня он лучший президент в истории испанского футбола. Но даже он может ошибаться», — заявил Педрероль.

Он также оценил экс-тренера Хаби Алонсо: «Он пытался проявить жёсткость в сложный период в раздевалке, но всё растаяло как кубик сахара». О текущем наставнике Альваро Арбелоа Педрероль сказал: «Он попал в очень трудную ситуацию. Сейчас „Реал" не внушает оптимизма».

Мадридский клуб проиграл два матча Примеры подряд и отстает от лидирующей «Барселоны» уже на 4 очка.

Все комментарии
shur
shur
сегодня в 22:53, ред.
...Учил наш Педре (эту) роль...!
Сказать, что Перес непосредственно Король!
Который может ошибаться!
За это сумму взял большую,
Забыл вот только расписаться!!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:34
Педрероля Перес давно кормит с руки... Что он может ещё сказать о Президенте Реала? Не может Флорентино ошибаться, по определению....
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 21:21, ред.
Слабоватые метафоры для авторитетного журналиста, кубик сахара просто так не тает, он скорее растворяется в подходящей для этого среде. А в чем критика, а тем более аргументированная и конструктивная я так и не понял. Пустословие какое-то. Всё что я понял из этой новости что испанскую прессу можно не читать - ничего не упустишь кроме эмоциональных испражнений каких то людей.
