Педрероль раскритиковал Алонсо и встал на защиту Переса

Авторитетный испанский журналист Хосеп Педрероль, близкий к «Реалу» и Флорентино Пересу, выступил в защиту президента клуба, признав при этом неудачный сезон мадридского суперклуба.
«Для меня он лучший президент в истории испанского футбола. Но даже он может ошибаться», — заявил Педрероль.
Он также оценил экс-тренера Хаби Алонсо: «Он пытался проявить жёсткость в сложный период в раздевалке, но всё растаяло как кубик сахара». О текущем наставнике Альваро Арбелоа Педрероль сказал: «Он попал в очень трудную ситуацию. Сейчас „Реал" не внушает оптимизма».
Мадридский клуб проиграл два матча Примеры подряд и отстает от лидирующей «Барселоны» уже на 4 очка.
