Педрероль раскритиковал Алонсо и встал на защиту Переса

1772818231

сегодня, 20:30

Авторитетный испанский журналист Хосеп Педрероль, близкий к «Реалу» и , выступил в защиту президента клуба, признав при этом неудачный сезон мадридского суперклуба.

«Для меня он лучший президент в истории испанского футбола. Но даже он может ошибаться», — заявил Педрероль.

Он также оценил экс-тренера : «Он пытался проявить жёсткость в сложный период в раздевалке, но всё растаяло как кубик сахара». О текущем наставнике Педрероль сказал: «Он попал в очень трудную ситуацию. Сейчас „Реал" не внушает оптимизма».

Мадридский клуб проиграл два матча Примеры подряд и отстает от лидирующей «Барселоны» уже на 4 очка.