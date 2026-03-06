«Барселона» хочет забрать у «Тоттенхэма» талантливого защитника

1772824714

сегодня, 22:18

«Барселона» вступила в переговоры о трансфере 19-летнего защитника «Тоттенхэма» , который выступает в аренде за «Гамбург» и считается одним из самых перспективных молодых талантов Европы.

«Тоттенхэм» приобрёл хорвата, когда ему было ещё 16 лет за €2,5 млн, предвидя интерес топ-клубов, но сам Вушкович может так и не провести за «шпор» ни одного официального матча. По данным Sky Sport, каталонцы активно прощупывают почву для летнего перехода.

Интерес к Вушковичу проявляют также «Бавария», «Ливерпуль» и «Челси», однако «Барселона» под руководством Ханси Флика уже провела первые контакты с представителями игрока.