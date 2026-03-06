Top.Mail.Ru
«Барселона» хочет забрать у «Тоттенхэма» талантливого защитника

сегодня, 22:18

«Барселона» вступила в переговоры о трансфере 19-летнего защитника «Тоттенхэма» Луки Вушковича, который выступает в аренде за «Гамбург» и считается одним из самых перспективных молодых талантов Европы.

«Тоттенхэм» приобрёл хорвата, когда ему было ещё 16 лет за €2,5 млн, предвидя интерес топ-клубов, но сам Вушкович может так и не провести за «шпор» ни одного официального матча. По данным Sky Sport, каталонцы активно прощупывают почву для летнего перехода.

Интерес к Вушковичу проявляют также «Бавария», «Ливерпуль» и «Челси», однако «Барселона» под руководством Ханси Флика уже провела первые контакты с представителями игрока.

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:49
Барселоне он бы пригодился !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:07
Тоттенхэм конечно, захочет удержать защитника.
но финансовые проблемы из за неудачного сезона принудят ТТХ быть сговорчивым в переговорах с Барсой...да и сам игрок потребует трансфера))))
A.S.A
A.S.A ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 22:44
Приветствую Вас! Там многое будет зависеть от того, какое итоговое место займет клуб по итогам сезона и как клуб проведет работу во время летнего трансферного окна! Сейчас в клубе бардак, плюс постоянная тренерская чехарда (уже готовы уволить Тудора, которого назначили не так давно), так что вполне возможно, многие лидеры уйдут, а вот молодые таланты вроде Луки, могут заменить их
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:38
Лука действительно талантливый игрок, и проводит очень приличный сезон в Гамбурге. Лично я не уверен, что шпоры не отпустят его. Сейчас в Тоттенхэме трудные времена и скорее всего летом за приличные деньги команду покинут Ромеро или ван де Вен(а может и оба), так что хорват может стать основным игроком шпор на следующий сезон.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:34
Судя по именам претендентов на Луку в ТТХ он вряд ли останется...)
