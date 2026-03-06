Top.Mail.Ru
Буффон приветствует возможное возвращение Тотти в руководство «Ромы»

сегодня, 22:28

Легенда «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поддержал идею возвращения Франческо Тотти в «Рому» на руководящую должность.

Бывший капитан «волков» ведёт переговоры о занятии поста в менеджменте «джаллоросси». «Я был бы рад этому — он может сильно помочь „Роме". Нужно понять, что ему подходит, готов ли он. Тотти способен внести технический вклад, у него есть нужные качества и видение по игрокам», — отметил Буффон в интервью Il Messaggero.

Также Буффон, говоря о своей роли в «Скуадре Адзурре», где он является техническим директором, добавил: «Каждый должен сохранять свой характер. Джиджи Рива (он тоже занимал должность в сборной после окончания карьеры — прим.) не был болтуном, но его слова были весомы. Уважение к его харизме позволяло влиять на других — это и есть добавленная ценность».

