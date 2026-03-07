Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2025/2026

«Пари Сен-Жермен» с Сафоновым в воротах проиграл дома «Монако»

сегодня, 00:50
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

В матче французской Лиги 1 встречались «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Игра завершилась со счетом 1:3.

Ворота парижского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов. На 55-й минуте он пропустил гол от своего соотечественника Александра Головина. Также за «Монако» отличились Аклиуш (27') и Балогун (73'). Голом у хозяев отметился Баркола (71').

По итогам встречи «Пари Сен-Жермен» имеет 57 очков (1-е место), у гостей — 40 очков (6-е место).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Наполи» победил «Торино» в матче Серии А
Сегодня, 00:45
«Бавария» разгромила «Боруссию» Менхенгладбах
Сегодня, 00:30
«Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче 1/2-й «пути РПЛ» Кубка России
05 марта
«Локомотив» победил «Арсенал» и вышел в полуфинал «пути регионов» Кубка
05 марта
«Ньюкасл» в меньшинстве одержал победу над «Манчестер Юнайтед»
05 марта
«Реал Сосьедад» переиграл «Атлетик» и вышел в финал Кубка Испании
05 марта
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:03
защита очень слабая у ПСЖ
Groboyd
Groboyd ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:10
Везде рифма напрашивается.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 01:08
Рад за Головина. Парень набрал отличную форму. Если бы не судья Монако и из ЛЧ выкинул бы ПСЖ.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:03
Чем дальше, тем более убого выглядит ПСЖ. Я не исключаю, что это команда одного сезона, тем более у Энрике есть такой опыт с Барсой.
В концовке даже на навал не сподобились. У всяких Дуэ больше понтов, чем пользы. У Барколя слабая реализация.
Не понимаю, что летом мешало взять топ форварда, бомбардира. Ну не работает уже эта задумка с тремя быстрыми техничными и взаимозаменяемыми игроками в атаке.
Надеюсь и из ЛЧ ПСЖ выкинут как можно быстрее.
shur
shur
сегодня в 01:01
...Лиус Энрике, где ПСЖ ,это что???!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:57, ред.
вот так за три последние игры включая две в ЛЧ монегаски с общим счетом 7-6 вышли победителями. казалось что похоронен сезон уже у Монако, а вот гляди же ты - еще две три победы и зона ЛЧ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 