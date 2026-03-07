«Пари Сен-Жермен» с Сафоновым в воротах проиграл дома «Монако»

В матче французской Лиги 1 встречались «Пари Сен-Жермен» и «Монако». Игра завершилась со счетом 1:3.
Ворота парижского клуба защищал россиянин Матвей Сафонов. На 55-й минуте он пропустил гол от своего соотечественника Александра Головина. Также за «Монако» отличились Аклиуш (27') и Балогун (73'). Голом у хозяев отметился Баркола (71').
По итогам встречи «Пари Сен-Жермен» имеет 57 очков (1-е место), у гостей — 40 очков (6-е место).
В концовке даже на навал не сподобились. У всяких Дуэ больше понтов, чем пользы. У Барколя слабая реализация.
Не понимаю, что летом мешало взять топ форварда, бомбардира. Ну не работает уже эта задумка с тремя быстрыми техничными и взаимозаменяемыми игроками в атаке.
Надеюсь и из ЛЧ ПСЖ выкинут как можно быстрее.
В концовке даже на навал не сподобились. У всяких Дуэ больше понтов, чем пользы. У Барколя слабая реализация.
Не понимаю, что летом мешало взять топ форварда, бомбардира. Ну не работает уже эта задумка с тремя быстрыми техничными и взаимозаменяемыми игроками в атаке.
Надеюсь и из ЛЧ ПСЖ выкинут как можно быстрее.