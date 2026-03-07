Top.Mail.Ru
Игрока бразильского клуба дисквалифицировали за сексистские высказывания

сегодня, 08:39

Спортивный суд Бразилии принял решение дисквалифицировать защитника «Ред Булл Брагантино» Густаво Маркеса на 12 матчей за сексистские высказывания в адрес женщины-арбитра.

Также футболист был оштрафован на 30 тысяч бразильских реалов (5700 долларов США) за комментарии в адрес арбитра Дайане Мунис после поражения его команды от «Сан-Паулу» в матче чемпионата штата Сан-Паулу 21 февраля.

Отмечается, что игрок, арендованный бразильским клубом у «Бенфики», публично раскритиковал организаторов соревнований за то, что они «позволили женщине судить матч такого масштаба», в послематчевом интервью.

«Я думаю, что Федерация футбола Сан-Паулу (FPF) должна обратить внимание на матчи такого масштаба и не назначать женщину-арбитра», — сказал он.

«При всем уважении к женщинам во всем мире — я женат, у меня есть мама — извините, если я говорю что-то плохое о женщинах, но я не думаю, что она способна судить этот матч».

