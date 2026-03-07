Глушаков не скучает по футбольной карьере

1772863093

сегодня, 08:58

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» не испытывает ностальгии по своей профессиональной футбольной карьере. Как он признался, футбол продолжает занимать значительное место в его жизни, даже после того, как он повесил бутсы на гвоздь.

Прощальный матч Глушакова состоялся 11 октября 2025 года.

«Мне футбола пока что хватает. Я думал, что не буду играть в футбол, когда закончу карьеру, а оказалось футбола стало больше [в моей жизни], чем когда играл в Российской премьер-лиге, — сказал Глушаков. — Нет такого, чтобы соскучился, потому что футбола хватает. Его очень очень много, общаемся на мероприятиях, Медиалига, на воротах, на лыжах».

Глушаков имел богатую карьеру, играя за такие клубы, как «Пари Нижний Новгород», «Ахмат», «Локомотив», «Урарту», «Спартак» из Костромы и подмосковные «Химки». В составе столичного «Спартака» он стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны, а также сыграл 57 матчей и забил 5 голов за сборную России.