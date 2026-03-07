Top.Mail.Ru
Гулиев сравнил уровень борьбы в РПЛ и Первой лиге

сегодня, 10:33

В Первой лиге борьбы больше в сравнении с Российской Премьер-Лигой. Такое мнение выразил полузащитник тульского клуба «Арсенал» Аяз Гулиев.

«В Первой лиге, по ощущениям, больше борьбы и беготни. Я пока провел только один матч — против „Камаза“, поэтому сужу лишь по этому опыту. В Премьер-лиге все-таки больше именно футбола», — сказал Гулиев.

«Возможно, в каких-то аспектах Первая лига даже пожестче, но это только мое мнение. Был всего один матч, поэтому пока не могу делать какие-то выводы», — добавил он.

На данный момент «Арсенал» занимает десятое место в таблице Первой лиги. После 22 игр команда набрала 29 очков.

