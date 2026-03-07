Top.Mail.Ru
Бывший вратарь ПСЖ считает, что Сафонов хорошо сыграл с «Монако»

сегодня, 12:08
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Бывший вратарь «Пари Сен-Жермен» Жером Алонсо прокомментировал игру голкипера парижского клуба Матвея Сафонова в матче 25-го тура чемпионата Франции с «Монако» (1:3).

Не думаю, что три пропущенных мяча скажутся на месте Матвея в стартовом составе. Я считаю, что он хорошо сыграл. Если бы не Матвей, «Монако» забил бы четыре, а может и все пять. Поэтому меня больше беспокоит не Матвей, а команда.

Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:51
Сафонов вытащил как минимум 3 "мертвых" мяча, а 3 гола не Манако забил, а ПСЖ в свои ворота.
Против такой обороне будет бессилен любой вратарь в мире.
Один решил всех в своей штрафной обыграть, причём поперёк, второй пас Головину сделал, а третий мяч в ворота подправил.
Монако должен поблагодарить парижан за оказанную услугу.
112910415
112910415
сегодня в 13:46
короче, молодец !
shur
shur
сегодня в 13:16, ред.
...Когда в футболе забиваешь,
Хеттрик ты это называешь!
Ну а когда ты трёху пропустил!
Наверно кто то проплатил!!!
А может съел не то чего то!
А может девушка ушла!
Зато стыдоба ведь осталась!
На сердце камушком легла!
А кто то скажет:"...Быть беде!",
Матвея надо поддержать!
Чтоб не испортить резюме!
В дальнейшем чтоб не оплошать!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 12:30
Конечно хорошо, предотвратил ПСЖ от шести голов.)
Гость
