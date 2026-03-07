Бывший вратарь ПСЖ считает, что Сафонов хорошо сыграл с «Монако»

Бывший вратарь «Пари Сен-Жермен» прокомментировал игру голкипера парижского клуба в матче 25-го тура чемпионата Франции с «Монако» (1:3).

Не думаю, что три пропущенных мяча скажутся на месте Матвея в стартовом составе. Я считаю, что он хорошо сыграл. Если бы не Матвей, «Монако» забил бы четыре, а может и все пять. Поэтому меня больше беспокоит не Матвей, а команда.