«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в специальной форме к 8 марта

Игроки «Зенита» проведут выездной матч с «Оренбургом» в особенной форме.
Поединок 20-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 8 марта на стадионе «Газовик». Пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга сообщает:
В основе ее дизайна, созданного вместе с техническим партнером клуба Wildberries и спортивным брендом JOGEL, — узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея, один из самых узнаваемых символов лучшего города мира. Эта решетка, созданная мастерами петербургского модерна, воплощает утонченность ар-нуво: изящество линий, романтизм форм и дух вечной красоты.
Особенность этой формы еще и в том, что в ней выступает женская команда «Зенита». Делая выбор в пользу такого комплекта в столь знаменательный день, сине-бело-голубые поздравляют футболисток с прекрасным весенним праздником и подчеркивают, с одной стороны, неразрывное единство двух клубных команд, а с другой — универсальность, качество и красоту этой экипировки.
Ну а тут я думаю многие по спорят на счёт лучшего города! Не в обиду питерцам!
Лично для меня мой город лучший. А для кого то и деревня где он родился.
Для Вас, для женщин в этот день!
Но это ведь всего лишь Оренбург!
Вот если б ЦСКА,одели б по темней!!!
