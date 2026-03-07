«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в специальной форме к 8 марта

Игроки «Зенита» проведут выездной матч с «Оренбургом» в особенной форме.

Поединок 20-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 8 марта на стадионе «Газовик». Пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга сообщает:

В основе ее дизайна, созданного вместе с техническим партнером клуба Wildberries и спортивным брендом JOGEL, — узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея, один из самых узнаваемых символов лучшего города мира. Эта решетка, созданная мастерами петербургского модерна, воплощает утонченность ар-нуво: изящество линий, романтизм форм и дух вечной красоты.

Особенность этой формы еще и в том, что в ней выступает женская команда «Зенита». Делая выбор в пользу такого комплекта в столь знаменательный день, сине-бело-голубые поздравляют футболисток с прекрасным весенним праздником и подчеркивают, с одной стороны, неразрывное единство двух клубных команд, а с другой — универсальность, качество и красоту этой экипировки.