«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в специальной форме к 8 марта

сегодня, 12:55
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 12:00 Не начался

Игроки «Зенита» проведут выездной матч с «Оренбургом» в особенной форме.

Поединок 20-го тура Российской Премьер-Лиги состоится 8 марта на стадионе «Газовик». Пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга сообщает:

В основе ее дизайна, созданного вместе с техническим партнером клуба Wildberries и спортивным брендом JOGEL, — узор кованой ограды Михайловского сада Русского музея, один из самых узнаваемых символов лучшего города мира. Эта решетка, созданная мастерами петербургского модерна, воплощает утонченность ар-нуво: изящество линий, романтизм форм и дух вечной красоты.

Особенность этой формы еще и в том, что в ней выступает женская команда «Зенита». Делая выбор в пользу такого комплекта в столь знаменательный день, сине-бело-голубые поздравляют футболисток с прекрасным весенним праздником и подчеркивают, с одной стороны, неразрывное единство двух клубных команд, а с другой — универсальность, качество и красоту этой экипировки.

lotsman
lotsman ответ iBragim2102 (раскрыть)
сегодня в 14:26
    iBragim2102
    iBragim2102
    сегодня в 14:03
    Женщины и тюряга не сочетаются
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:44
    в женской , так в женской !
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 13:38
    один из самых узнаваемых символов лучшего города мира.
    Ну а тут я думаю многие по спорят на счёт лучшего города! Не в обиду питерцам!
    Лично для меня мой город лучший. А для кого то и деревня где он родился.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 13:25
    Что юлить то? Зенит будет играть в форме женской команды. Приталенные футболки с характерными выпуклостями и расширенный боковинами шорт. Толерантность торжествует. Голубой Зенит это круто!
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 13:12
    Судьи пусть тоже в такой же форме выходят
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 13:09, ред.
    Посмотрим, посмотрим. В живую эту решётку мы хорошо знаем, Пусть посмотрят оренбуржцы на эту красоту. И ещё интересно как будет, к примеру Вендел, выглядеть с этой решёткой.)
    shur
    shur
    сегодня в 13:06
    ...Зенит оденет новенькое вдруг!
    Для Вас, для женщин в этот день!
    Но это ведь всего лишь Оренбург!
    Вот если б ЦСКА,одели б по темней!!!
    Гость
