Головин оценил победу «Монако» над ПСЖ

сегодня, 13:22
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Российский полузащитник Александр Головин поделился своими мыслями о победе его команды — «Монако», над французским гигантом «Пари Сен-Жермен».

6 марта монегаски обыграли в гостях ПСЖ со счетом 3:1. Головин появился на поле на 54-й минуте и уже через минуту отметился голом, который стал для него третьим в текущем сезоне чемпионата Франции. Интересно, что ворота ПСЖ защищал другой российский футболист — Матвей Сафонов.

Выходил на замену с задачей выложиться по максимуму в оставшееся время. Понятно, что соперник, игравший дома, искал свои шансы в атаке и очень хотел отыграться. В такой ситуации нам важно было забить еще и увеличить преимущество. Здорово, что все сложилось так удачно и в голевом моменте, и в целом в матче. Конечно, это важнейшая победа для нас и с точки зрения турнирной таблицы, и в плане психологии. Выиграть в гостях у ПСЖ дорогого стоит.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин сделал пять голевых передач в 18 матчах.

112910415
112910415
сегодня в 14:25
скромный герой )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:57
Ну так Головин разницу делает, это же вам не Хвичка))))
