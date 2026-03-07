Головин оценил победу «Монако» над ПСЖ

1772878976

сегодня, 13:22

Российский полузащитник поделился своими мыслями о победе его команды — «Монако», над французским гигантом «Пари Сен-Жермен».

6 марта монегаски обыграли в гостях ПСЖ со счетом 3:1. Головин появился на поле на 54-й минуте и уже через минуту отметился голом, который стал для него третьим в текущем сезоне чемпионата Франции. Интересно, что ворота ПСЖ защищал другой российский футболист — Матвей Сафонов.

Выходил на замену с задачей выложиться по максимуму в оставшееся время. Понятно, что соперник, игравший дома, искал свои шансы в атаке и очень хотел отыграться. В такой ситуации нам важно было забить еще и увеличить преимущество. Здорово, что все сложилось так удачно и в голевом моменте, и в целом в матче. Конечно, это важнейшая победа для нас и с точки зрения турнирной таблицы, и в плане психологии. Выиграть в гостях у ПСЖ дорогого стоит.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин сделал пять голевых передач в 18 матчах.