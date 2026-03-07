Top.Mail.Ru
Главный тренер «Челси» считает, что Педро показывает мировой уровень

сегодня, 13:35

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор на пресс-конференции после матча с «Астон Виллой» (4:1) ответил на вопрос о том, находится ли нападающий лондонской команды Жоао Педро на одном уровне с такими современными звездами, как Эрлинг Холанд, Харри Кейн и Килиан Мбаппе.

В игре с бирмингемцами бразилец сделал хет-трик. Всего в этом сезоне на его счету 17 голов во всех турнирах.

Жоао сейчас находится в этой категории. За два месяца, что я здесь, он постоянно демонстрировал, что является нападающим мирового класса.

Я говорю о своих игроках. Сравнивать их с Эрлингом [Холандом] неуважительно. Я не очень хорошо знаю Эрлинга, но со стороны он выглядит великолепным нападающим мирового класса. Я бы сейчас ни за что не променял Жоао ни на кого другого — он демонстрирует все качества и характеристики, которые я хотел бы видеть.

Самое замечательное в Жоао — это его возраст — он еще может совершенствоваться, и я уже заметил несколько областей, где ему нужно улучшить свою игру. Но уровень, на котором он сейчас играет, — мирового класса, и моя задача, задача клуба и его — поддерживать этот уровень.

Groboyd
Groboyd
сегодня в 13:51
Педро очень крут.
Гость
