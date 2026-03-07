Top.Mail.Ru
Гонду назвал причину смены номера в ЦСКА

сегодня, 13:59

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду объяснил, почему решил сменить игровой номер во время зимних сборов. Это произошло после ухода в аренду в бразильский «Интернасьонал» форварда Алеррандро.

Да, как только Але ушел, я попросил себе «девятку». Я очень долго играл под номером 32 и можно сказать, что он для меня особенный — с него я начинал свою профессиональную карьеру. Но также я иногда выступал и под номером 9. Он мне нравится, и, думаю, что этот номер идеально подходит для центрфорварда. Я немного знаком с историей этого номера в ЦСКА, и хотел бы быть также полезен как лучшие «девятки» армейской команды. Но при этом не буду себя ни с кем сравнивать и ассоциировать, у меня свой собственный путь.

Хочется начать все с чистого листа? Именно так. Последние полгода были для меня не самыми простыми, но я старался соблюдать спокойствие, продолжал работать на пределе своих возможностей. Самое важное, что я вынес из этого периода — я не потерял интерес к футболу. И даже наоборот — стал сильнее. В «Зените» я не играл из-за решений тренера, но я их уважал и это важно подчеркнуть. Всякий раз, когда мне удавалось выйти на 5-10 минут, я работал на полную, но не забивал. Видимо, в этом и была проблема.

Но я больше не хочу возвращаться к прошлому, я живу здесь и сейчас. Я очень счастлив быть в ЦСКА — в месте, где мне очень комфортно.

