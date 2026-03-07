Юные российские футболисты покидают Катар через Саудовскую Аравию

1772883270

сегодня, 14:34

Группа из примерно 25 человек, состоящая из молодых футболистов и их родителей из московской футбольной школы, аффилированной с французским клубом «Пари Сен-Жермен», начала процесс возвращения из Катара в Россию через Саудовскую Аравию. Эта информация была предоставлена матерью одного из спортсменов.

Ранее сообщалось, что около 100 юных футболистов школы столкнулись с трудностями при попытке вернуться в Москву из Катара.