Юные российские футболисты покидают Катар через Саудовскую Аравию

Группа из примерно 25 человек, состоящая из молодых футболистов и их родителей из московской футбольной школы, аффилированной с французским клубом «Пари Сен-Жермен», начала процесс возвращения из Катара в Россию через Саудовскую Аравию. Эта информация была предоставлена матерью одного из спортсменов.
Ранее сообщалось, что около 100 юных футболистов школы столкнулись с трудностями при попытке вернуться в Москву из Катара.
Порядка 20-25 человек, родители и дети, начали в эти дни выбираться из Катара через Саудовскую Аравию. Трансфер от места сборов до границы в среднем составляет 1 000 — 1 500 долларов, можно было воспользоваться проверенным контактом. Это машина на 7 мест, что является распространенным вариантом. На границе все нормально, водитель помогает пройти контроль на границе. Вся поездка до границы на машине заняла 6,5 часов при двух остановках. На пропускном пункте все чисто, с проходящими обходятся вежливо.