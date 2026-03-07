Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Юные российские футболисты покидают Катар через Саудовскую Аравию

сегодня, 14:34

Группа из примерно 25 человек, состоящая из молодых футболистов и их родителей из московской футбольной школы, аффилированной с французским клубом «Пари Сен-Жермен», начала процесс возвращения из Катара в Россию через Саудовскую Аравию. Эта информация была предоставлена матерью одного из спортсменов.

Ранее сообщалось, что около 100 юных футболистов школы столкнулись с трудностями при попытке вернуться в Москву из Катара.

Порядка 20-25 человек, родители и дети, начали в эти дни выбираться из Катара через Саудовскую Аравию. Трансфер от места сборов до границы в среднем составляет 1 000 — 1 500 долларов, можно было воспользоваться проверенным контактом. Это машина на 7 мест, что является распространенным вариантом. На границе все нормально, водитель помогает пройти контроль на границе. Вся поездка до границы на машине заняла 6,5 часов при двух остановках. На пропускном пункте все чисто, с проходящими обходятся вежливо.

Подписывайся в ВК
Все новости
ПСЖ
Источник: itar-tass.com Фото: Сайт Regencyholidays
Женская сборная России покинула Дубай
Сегодня, 13:58
На Неймара подала в суд повар, работавшая в его доме
Сегодня, 11:57
Мексика запустила «План Кукулькан» для обеспечения безопасности ЧМ-2026
Вчера, 19:27
«Интер Майами» с Месси побывал у Трампа в Белом доме
Вчера, 07:40
Игроки «Пари НН» убрали снег на домашнем стадионе
05 марта Фото
Семья наставника «Рубина» Артиги застряла в Дубае
05 марта
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:11
Дай Бог , что бы эта ситуация разрешилась положительно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 