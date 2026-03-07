Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Юные российские игроки, остающиеся в Катаре, ждут стабилизации ситуации

сегодня, 15:30

В Катаре продолжают находиться молодые футболисты из московской школы «Пари Сен-Жермен», которые не могут вернуться в Россию из-за продолжающихся проблем с авиасообщением. По словам генерального директора школы Евгения Леснова, часть игроков уже сумела вернуться в Россию, в то время как остальные ожидают стабилизации авиасообщения.

Ранее сообщалось, что около 100 воспитанников школы застряли в Катаре из-за отмены рейсов и временного закрытия воздушного пространства.

Я нахожусь в Катаре вместе с нашей командой и группой детей из Paris Saint-Germain Academy Russia — мы приехали сюда на учебно-тренировочные сборы. Изначально наш вылет был запланирован на 1 марта, однако из-за ситуации с авиасообщением и временного закрытия воздушного пространства рейсы были отменены, поэтому наша группа была вынуждена продлить пребывание в Катаре. На данный момент обстановка спокойная. Часть футболистов уже покинула Катар вместе с родителями самостоятельно — они выбрали альтернативный маршрут и выехали через сухопутную границу в Саудовскую Аравию, откуда продолжают путь домой. Кто-то из ребят уже добрался до России, а часть семей все еще находится в дороге и продолжает путь. Это решение родители принимали индивидуально, исходя из доступных маршрутов и билетов.

В целом ситуация рабочая, дети находятся под присмотром тренеров и сотрудников академии. Рассчитываем, что в ближайшее время авиасообщение полностью стабилизируется и мы сможем вернуться домой по обновленному расписанию рейсов.

Подписывайся в ВК
Все новости
ПСЖ
Источник: itar-tass.com Фото: Соцсети PSG Academy Russia
Юные российские футболисты покидают Катар через Саудовскую Аравию
Сегодня, 14:34
Женская сборная России покинула Дубай
Сегодня, 13:58
На Неймара подала в суд повар, работавшая в его доме
Сегодня, 11:57
Мексика запустила «План Кукулькан» для обеспечения безопасности ЧМ-2026
Вчера, 19:27
«Интер Майами» с Месси побывал у Трампа в Белом доме
Вчера, 07:40
Игроки «Пари НН» убрали снег на домашнем стадионе
05 марта Фото
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:43
А что им ещё остаётся делать?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 