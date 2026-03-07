Юные российские игроки, остающиеся в Катаре, ждут стабилизации ситуации

В Катаре продолжают находиться молодые футболисты из московской школы «Пари Сен-Жермен», которые не могут вернуться в Россию из-за продолжающихся проблем с авиасообщением. По словам генерального директора школы Евгения Леснова, часть игроков уже сумела вернуться в Россию, в то время как остальные ожидают стабилизации авиасообщения.
Ранее сообщалось, что около 100 воспитанников школы застряли в Катаре из-за отмены рейсов и временного закрытия воздушного пространства.
Я нахожусь в Катаре вместе с нашей командой и группой детей из Paris Saint-Germain Academy Russia — мы приехали сюда на учебно-тренировочные сборы. Изначально наш вылет был запланирован на 1 марта, однако из-за ситуации с авиасообщением и временного закрытия воздушного пространства рейсы были отменены, поэтому наша группа была вынуждена продлить пребывание в Катаре. На данный момент обстановка спокойная. Часть футболистов уже покинула Катар вместе с родителями самостоятельно — они выбрали альтернативный маршрут и выехали через сухопутную границу в Саудовскую Аравию, откуда продолжают путь домой. Кто-то из ребят уже добрался до России, а часть семей все еще находится в дороге и продолжает путь. Это решение родители принимали индивидуально, исходя из доступных маршрутов и билетов.
В целом ситуация рабочая, дети находятся под присмотром тренеров и сотрудников академии. Рассчитываем, что в ближайшее время авиасообщение полностью стабилизируется и мы сможем вернуться домой по обновленному расписанию рейсов.