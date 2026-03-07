Юные российские игроки, остающиеся в Катаре, ждут стабилизации ситуации

1772886630

сегодня, 15:30

В Катаре продолжают находиться молодые футболисты из московской школы «Пари Сен-Жермен», которые не могут вернуться в Россию из-за продолжающихся проблем с авиасообщением. По словам генерального директора школы Евгения Леснова, часть игроков уже сумела вернуться в Россию, в то время как остальные ожидают стабилизации авиасообщения.

Ранее сообщалось, что около 100 воспитанников школы застряли в Катаре из-за отмены рейсов и временного закрытия воздушного пространства.