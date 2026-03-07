Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

Гулиев считает, что «Арсенал» может приблизиться к лидерам Первой лиги

сегодня, 16:18

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев считает, что его команда все еще имеет шанс приблизиться к лидерам Первой лиги, несмотря на текущее 10-е место в турнирной таблице.

Сейчас турнирная таблица не совсем удачная для нас, но она достаточно плотная, и одна-две победы уже ставят нас рядом с лидерами. Одна осечка какой-то из команд, и это нас тоже может приблизить. Соответственно, матчей еще предостаточно, чтобы у нас были какие-то шансы на улучшение результата.

На данный момент «Арсенал» имеет 29 очков после 22 матчей, в то время как костромский «Спартак», занимающий 4-е место, имеет 35 очков после такого же количества игр.

Команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, сыграют стыковые матчи с клубами, занявшими 3-е и 4-е места в Первой лиге соответственно. «Арсенал» вылетел из РПЛ в 2022 году.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гулиев сравнил уровень борьбы в РПЛ и Первой лиге
Сегодня, 10:33
Глушаков не скучает по футбольной карьере
Сегодня, 08:58
Альба: «„Балтика“ – команда европейского уровня»
Вчера, 23:11
Баринов рассказал о быстрой адаптации в ЦСКА
Вчера, 07:54
Гусев: «Думаю не о контракте, а о футболистах и команде»
Вчера, 00:29
Карседо не считает, что события в Сочи сказались на игре против «Динамо»
Вчера, 00:23
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:13
Ну если так сам Аяз Гулиев , то тогда всё может быть , если б ещё пешеходы нервы на пешеходных переходах не портили, вообще было б всё замечательно...)
a9c9vw6usm27
a9c9vw6usm27
сегодня в 17:02
Каждый мечтает стать генералом, из этой оперы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 