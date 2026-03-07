Гулиев считает, что «Арсенал» может приблизиться к лидерам Первой лиги

1772889490

сегодня, 16:18

Полузащитник тульского «Арсенала» считает, что его команда все еще имеет шанс приблизиться к лидерам Первой лиги, несмотря на текущее 10-е место в турнирной таблице.

Сейчас турнирная таблица не совсем удачная для нас, но она достаточно плотная, и одна-две победы уже ставят нас рядом с лидерами. Одна осечка какой-то из команд, и это нас тоже может приблизить. Соответственно, матчей еще предостаточно, чтобы у нас были какие-то шансы на улучшение результата.

На данный момент «Арсенал» имеет 29 очков после 22 матчей, в то время как костромский «Спартак», занимающий 4-е место, имеет 35 очков после такого же количества игр.