Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Рубин» сообщил, что рассматривался вариант переноса игры с «Краснодаром»

сегодня, 16:56
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 17:00 Не начался

Пресс-служба «Рубина» опубликовала заявление о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Ранее сообщалось о том, что в день игры 8 марта температура в Казани может опуститься до минус 15 градусов. При этом в РПЛ отметили, что перенос поединка в данный момент не планируется.

Сегодня в медиа появилась информация о вероятности проведения матча «Рубина» против «Краснодара» и клуб считает нужным прояснить ситуацию.

«Рубин» находится на связи с представителями Российской Премьер-Лиги, но каких-либо требований о переносе даты матча в адрес нашего клуба не поступало. При этом рассматривались варианты переноса начала игры на более раннее время, либо — перенос на 7-е марта.

Решение о проведении встречи завтра за час до начала матча после замера температуры примет делегат и главный арбитр встречи совместно с клубами.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перенос матча «Рубина» и «Краснодара» пока не планируется
Сегодня, 14:29
Стало известно расписание ближайших матчей Кубка России
Вчера, 23:56
Игры азиатской Лиги чемпионов перенесены из-за конфликта на Ближнем Востоке
05 марта
СлухиИгра женских сборных Испании и Украины в Турции может не состояться
04 марта
Карседо высказался о неожиданном переносе матча против «Сочи»
02 марта
Финалиссима может быть перенесена из Катара
02 марта
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:59
да напишите уже программу в 10 строк, которая учтет географию команд и составит вам график автоматом чтоб всех устраивало по всем критериям, хоть по двадцати нюансам. да у нейросетки запросите в конце концов. и все. нафига вы там сидите по 150 человек в 25 департаментах жиробасов миллионеров и изображаете деятельность, а в итоге в январе мороз, в декабре снег внезапно, а где-то в Туле вообще стадиона нет оказывается. сколько же бесполезных паразитов. 16 команд не в состоянии распределить по парам на сезон чтоб без косяков.
112910415
112910415
сегодня в 17:50
мрак и ужас
particular
particular
сегодня в 17:04
Погода - ерунда... Главное, - календарь, планирование и делопуты РФС...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 