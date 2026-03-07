«Рубин» сообщил, что рассматривался вариант переноса игры с «Краснодаром»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала заявление о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Ранее сообщалось о том, что в день игры 8 марта температура в Казани может опуститься до минус 15 градусов. При этом в РПЛ отметили, что перенос поединка в данный момент не планируется.

Сегодня в медиа появилась информация о вероятности проведения матча «Рубина» против «Краснодара» и клуб считает нужным прояснить ситуацию.

«Рубин» находится на связи с представителями Российской Премьер-Лиги, но каких-либо требований о переносе даты матча в адрес нашего клуба не поступало. При этом рассматривались варианты переноса начала игры на более раннее время, либо — перенос на 7-е марта.

Решение о проведении встречи завтра за час до начала матча после замера температуры примет делегат и главный арбитр встречи совместно с клубами.