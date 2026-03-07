Top.Mail.Ru
«Арсенал» победил «Мэнсфилд Таун» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

сегодня, 17:22
Мэнсфилд ТаунЛоготип футбольный клуб Мэнсфилд Таун1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, одержав победу над «Мэнсфилд Таун» со счетом 2:1.

Нони Мадуэке на 41-й минуте вывел «канониров» вперед. «Мэнсфилд» сравнял на 50-й усилиями Уилла Эванса. Решающий гол провел Эберечи Эзе на 66-й минуте.

