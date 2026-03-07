Сёмин поделился мнением об игре в сильный мороз

1772897521

сегодня, 18:32

Бывший главный тренер сборной России предупредил, что сильный мороз и температурный регламент могут помешать проведению матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром». Игра в экстремальную погоду создаст дискомфорт и риск для здоровья игроков.

Ранее сообщалось, что руководство лиги не собирается переносить встречу из-за низких температур в Казани. Сёмин считает, что безопасность футболистов должна быть приоритетом.

Эти условия не очень комфортные для игры и даже опасные для здоровья, но те, кто утверждает регламент, президенты клубов и другие ответственные лица думают о здоровье игроков. Многое зависит и от того, где измеряют температуру: у поля или температуру воздуха в целом. Бывали игры, когда температура воздуха была ниже минус 15, но измерения проводили около поля, поэтому матчи все-таки состоялись.