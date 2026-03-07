Top.Mail.Ru
Сёмин поделился мнением об игре в сильный мороз

сегодня, 18:32
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 17:00 Не начался

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин предупредил, что сильный мороз и температурный регламент могут помешать проведению матча 20-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром». Игра в экстремальную погоду создаст дискомфорт и риск для здоровья игроков.

Ранее сообщалось, что руководство лиги не собирается переносить встречу из-за низких температур в Казани. Сёмин считает, что безопасность футболистов должна быть приоритетом.

Эти условия не очень комфортные для игры и даже опасные для здоровья, но те, кто утверждает регламент, президенты клубов и другие ответственные лица думают о здоровье игроков.

Многое зависит и от того, где измеряют температуру: у поля или температуру воздуха в целом. Бывали игры, когда температура воздуха была ниже минус 15, но измерения проводили около поля, поэтому матчи все-таки состоялись.

Встреча должна пройти 8 марта и начаться в 17:00 мск. В Казани в воскресенье ожидается похолодание до минус 15 градусов. Согласно регламенту РПЛ, если температура воздуха будет ниже минус 15 градусов, то в случае отказа хотя бы одной из команд от проведения матча игра должна быть перенесена.

Vilar
Vilar
сегодня в 20:05
А если будет минус 14гр. - это нормально. Зачем в таком случае, идиотский регламент, когда команды сами договариваются.
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 18:55
...Ой Мороз, Мороз,не морозь Меня...!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:48
Конечно РПЛ и РФС надо бы заставить провести матч товарищеский в такую погоду, на таком поле и желательно в трусах. Кому такой футбол нужен? Отменить и всё
