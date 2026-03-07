Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о новом контракте с Бруну Фернандешем

сегодня, 17:43

«Манчестер Юнайтед» приступил к переговорам с капитаном команды Бруну Фернандешем по поводу нового долгосрочного контракта. Португальский полузащитник связан соглашением с клубом до 2027 года, однако в последнее время появлялись слухи о возможной продаже игрока летом.

По информации TMW, руководство «Юнайтед» хочет продлить контракт Фернандеша как минимум до 2029 года и уже сделало первые шаги к этому. Переговорки находятся на начальной стадии, но обе стороны настроены продолжить сотрудничество: клуб считает 31‑летнего хавбека ключевой фигурой проекта, а сам футболист комфортно чувствует себя в команде и при нынешнем тренерском штабе.

Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:10
Без Бруно МЮ в эти последние годы было бы ой как тяжело. Наверно единственный по настоящему ТОП игрок в составе манков.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:54
Бруно важная часть в составе МЮ
6djgp6ts93z3
6djgp6ts93z3
сегодня в 17:48
Бруно надо сохранить, самый стабильный в составе
Гость
Отправить
 