Спаллетти готов обсудить новый контракт с «Ювентусом»

сегодня, 17:45

Главный тренер «Ювентуса» подтвердил готовность к переговорам о продлении контракта. Специалист сменил Игора Тудора в начале сезона, подписав соглашение только до лета.

«Цифры показывают, что мы не там, где хотим быть, и это нужно признать. Но поддержка болельщиков ощутима — их любовь к клубу даёт нам силы двигаться вперёд», — отметил Спаллетти в пятницу.

Он подтвердил, что разговоры о будущем начнутся на неделе: «Мы спокойно обсудим перспективы мои и клуба без давления. Сейчас главное — результаты на поле, отношение игроков и планирование. Контракт вторичен».