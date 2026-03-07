Top.Mail.Ru
Спаллетти готов обсудить новый контракт с «Ювентусом»

сегодня, 17:45

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти подтвердил готовность к переговорам о продлении контракта. Специалист сменил Игора Тудора в начале сезона, подписав соглашение только до лета.

«Цифры показывают, что мы не там, где хотим быть, и это нужно признать. Но поддержка болельщиков ощутима — их любовь к клубу даёт нам силы двигаться вперёд», — отметил Спаллетти в пятницу.

Он подтвердил, что разговоры о будущем начнутся на неделе: «Мы спокойно обсудим перспективы мои и клуба без давления. Сейчас главное — результаты на поле, отношение игроков и планирование. Контракт вторичен».

shur
shur
сегодня в 18:07
...Лучано своеобразен, по своему неповторим, с своими тараканами, а у кого у нет?! Типаж тренера, синьор -Задумчивость,по крайней мере-не отталкивающий!!!
Гость
