Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2025/2026

«Марсель» готов продать Гринвуда в Саудовскую Аравию

сегодня, 17:58

«Олимпик Марсель» планирует предложить нападающего Мэйсона Гринвуда клубам саудовской про‑лиги, несмотря на отличную игру форварда в нынешней кампании. Руководство нуждается в крупной продаже для облегчения финансового давления, сообщает L'Equipe.

Текущий состав «Марселя» формировался под предыдущего тренера Роберто Де Дзерби, поэтому судьба нескольких игроков, включая Гринвуда, находится под вопросом. Клуб намерен расстаться с ключевыми футболистами летом независимо от выхода в Лигу чемпионов.

Херонимо Рульи и Жоффри Кондогбия также могут уйти — их контракты истекают, а переговоры о продлении не ведутся.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» хочет забрать у «Тоттенхэма» талантливого защитника
Вчера, 22:18
Сенеси хочет перейти в «Ювентус»
Вчера, 20:05
Слухи«Интер» летом покинут четверо игроков оборонительной линии
Вчера, 18:17
СлухиГризманн отказался от переезда в США в марте из-за финала Кубка Испании
05 марта
Слухи«Интер» определился с главной трансферной целью на летнее окно
04 марта
Слухи«Арсенал» работает над трансфером Уго Ларссона
03 марта
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 18:12
для МЮ пацанчик вроде неплох был, свой воспитанник. как бы потом назад не пришлось выкупать. как Погба))) ну хотя 30 миллионов заработали тоже неплохо.
Да и в Марселе нормальная статистика, но нынешний Марсель это так себе клуб для перехода - его лихорадит уже лет десять тренеров 25 штук поменяно и все не понимают во что играть.
Ну а к верблюдам точно рано пареньку. в Италию вот пусть идет перезапускается
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 