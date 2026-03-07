«Марсель» готов продать Гринвуда в Саудовскую Аравию

1772895493

сегодня, 17:58

«Олимпик Марсель» планирует предложить нападающего клубам саудовской про‑лиги, несмотря на отличную игру форварда в нынешней кампании. Руководство нуждается в крупной продаже для облегчения финансового давления, сообщает L'Equipe.

Текущий состав «Марселя» формировался под предыдущего тренера Роберто Де Дзерби, поэтому судьба нескольких игроков, включая Гринвуда, находится под вопросом. Клуб намерен расстаться с ключевыми футболистами летом независимо от выхода в Лигу чемпионов.

Херонимо Рульи и Жоффри Кондогбия также могут уйти — их контракты истекают, а переговоры о продлении не ведутся.