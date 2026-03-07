«Ростов» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Балтикой»

В матче 20-го тура чемпионата России «Ростов» и «Балтика» сыграли вничью 1:1.
Брайан Хиль вывел гостей вперед на 39-й минуте. «Ростов» мог сравнять на 79-й минуте, но Алексей Миронов не реализовал пенальти. На 90+3-й хозяева все-таки забили ответный гол усилиями Роналдо.
«Балтика» по итогам матча с 35 очками идет на 5-м месте. «Ростов» — 11-й с 21 очком.
очко по заслугам, могли и победить !
Пенальти колченогий Миронов не забил,
А так-то - да, Ростов ушёл ....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1423417/rostov-baltika 07.03.2026
Классно звучит))
