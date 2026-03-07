Top.Mail.Ru
«Ростов» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Балтикой»

сегодня, 18:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

В матче 20-го тура чемпионата России «Ростов» и «Балтика» сыграли вничью 1:1.

Брайан Хиль вывел гостей вперед на 39-й минуте. «Ростов» мог сравнять на 79-й минуте, но Алексей Миронов не реализовал пенальти. На 90+3-й хозяева все-таки забили ответный гол усилиями Роналдо.

«Балтика» по итогам матча с 35 очками идет на 5-м месте. «Ростов» — 11-й с 21 очком.

Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 19:57
Самые ужасные судьи для Ростова: Казарцев и Москалёв.
Futurista
Futurista ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 19:55
.
112910415
112910415
сегодня в 19:54
ростовчане очень стараются,очень !
очко по заслугам, могли и победить !
a-league
a-league
сегодня в 19:47, ред.
Гол Сако на 15 мин Уася отменил,
Пенальти колченогий Миронов не забил,

А так-то - да, Ростов ушёл ....
Futurista
Futurista
сегодня в 19:28
Ушёл как от стоячих)...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:17
Ростовчане молодцы!!! Боролись до конца и выгрызли один балл. А забить Балтике совсем не просто, за весь сезон они в чемпионате России пропустили всего девять мячей, но хозяевам это удалось сделать... Хотя мои симпатии на стороне Балтики, считаю, что ничью Ростов сегодня заслужил и может занести её себе в актив.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:01
хозяева все-таки забили ответный гол усилиями Роналдо.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1423417/rostov-baltika 07.03.2026
Классно звучит))
shur
shur
сегодня в 19:00, ред.
...а ещё бы пенальти забил, мама не горюй!!! Станичника с очёчком!
Гость
