Гравенберх заключил новый контракт с «Ливерпулем»

сегодня, 19:24

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх подписал новое соглашение с клубом. Официально детали сделки не раскрываются, но, по данным инсайдера Фабрицио Романо, теперь контракт действует до 2032 года.

«Я чувствую себя отлично. Очень горжусь продлением контракта с таким великим клубом. Рад, что останусь здесь на многие годы. Сразу ощутил доверие от клуба и тренера — решение далось легко. Семья тоже счастлива, мы здесь почти три года», — сказал голландец в интервью Liverpoolfc.com.

shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 20:07
...и вариант №2 ...как сложится!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 20:07
....тут два варианта! № 1 ...в шоколаде !
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:48
хорошая новость! Грава молод и должен еще прибавить, думаю, если всё сложится хорошо, должен вырасти в отличного полузащитника
Удачи, побед и новых трофеев с Ливерпулем!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:33
Райн на "седьмом небе" после подписания...)
