Гравенберх заключил новый контракт с «Ливерпулем»

сегодня, 19:24

Полузащитник «Ливерпуля» подписал новое соглашение с клубом. Официально детали сделки не раскрываются, но, по данным инсайдера Фабрицио Романо, теперь контракт действует до 2032 года.

«Я чувствую себя отлично. Очень горжусь продлением контракта с таким великим клубом. Рад, что останусь здесь на многие годы. Сразу ощутил доверие от клуба и тренера — решение далось легко. Семья тоже счастлива, мы здесь почти три года», — сказал голландец в интервью Liverpoolfc.com.