Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» летом

сегодня, 20:23

Полузащитник «Манчестер Сити» уйдёт из клуба по окончании сезона в статусе свободного агента. Об этом сообщил трансферный инсайдер Маттео Моретто.

Переговоры о продлении контракта с руководством «Сити» не ведутся, а сам португалец уже заявлял, что текущий сезон, вероятно, станет для него последним на «Этихаде». Силва планирует продолжить карьеру в другом чемпионате и привлекает внимание «Ювентуса» и «Барселоны».