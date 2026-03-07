Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Бернарду Силва покинет «Манчестер Сити» летом

сегодня, 20:23

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва уйдёт из клуба по окончании сезона в статусе свободного агента. Об этом сообщил трансферный инсайдер Маттео Моретто.

Переговоры о продлении контракта с руководством «Сити» не ведутся, а сам португалец уже заявлял, что текущий сезон, вероятно, станет для него последним на «Этихаде». Силва планирует продолжить карьеру в другом чемпионате и привлекает внимание «Ювентуса» и «Барселоны».

Подписывайся в ВК
Все новости
Вратарь Викарио намерен покинуть «Тоттенхэм» летом
Сегодня, 20:20
«Марсель» готов продать Гринвуда в Саудовскую Аравию
Сегодня, 17:58
«Барселона» хочет забрать у «Тоттенхэма» талантливого защитника
Вчера, 22:18
Сенеси хочет перейти в «Ювентус»
Вчера, 20:05
Слухи«Интер» летом покинут четверо игроков оборонительной линии
Вчера, 18:17
СлухиГризманн отказался от переезда в США в марте из-за финала Кубка Испании
05 марта
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:54
Силва — выжатый лимон... Сомневаюсь, что за ним выстроится большая очередь, которая устроит аукцион из щедрых предложений. Пусть не строит иллюзий.
shur
shur
сегодня в 22:51
...это тот случай когда чел на своём месте, только вот не понимает, что уже не семнадцать и перемены неоправданно болезненные! Я
лично Сити без Силвы просто не представляю,но при всём уважении
к Мастеру,конечно это его выбор, мы там свечку не держали!!!
95hpkdq639ph
95hpkdq639ph
сегодня в 22:39
Лучшие годы его прошли, осталось поиграть в своё удовольствие
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 