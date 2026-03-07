Top.Mail.Ru
«Сын» Марадоны арестован за торговлю наркотиками

сегодня, 20:27

Мужчина, годами утверждавший, что является тайным сыном легендарного футболиста Диего Марадоны, задержан в Аргентине по подозрению в наркоторговле.

Сантьяго Лара был арестован в Ла-Плате (60 км от Буэнос-Айреса) вместе со своим биологическим отцом Марсело и ещё одним подозреваемым. Полиция изъяла кокаин, гашиш, экстази, метамфетамин, весы, семь телефонов и наличные.

В 2016 году 15-летний Лара заявил, что является сыном Марадоны. Он утверждал, что его мать — экс-модель, умершая от рака лёгких в 2006-м, — имела роман с Марадоной. В 2021-м был проведен ДНК-тест, который опроверг родство Лары и Марадоны, скончавшегося в ноябре 2020 года.

