«Арсенал» не отказывается от идеи дорогостоящего трансфера Тонали

сегодня, 21:24

«Арсенал» работает над реализацией плана по подписанию полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, оценённого «сороками» в €100 млн.

Сообщалось, что «канониры» пытались переманить 25-летнего итальянца в январе, но агент Джузеппе Ризо опроверг эти слухи. Тем не менее, интерес сохраняется: Ризо заметили на трибунах во время победы «Арсенала» над «Брайтоном» (1:0).

По данным Tuttosport, лидеры АПЛ продолжают работать над трансфером, несмотря на цену в €100 млн. Помимо «Арсенала», Тонали привлекает «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».

lazzioll
lazzioll
сегодня в 23:01
норм игрок, странно что Милан его тогда продал, пусть и наварил раз в пять больше денег. В Англии не следил за ним. на самом деле он до 100 лямов дорос????
Groboyd
Groboyd ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 22:55
А что может один игрок, пусть и системообразующий? У Ньюкасла слабый тренер, который ничего не может дать клубу. В сборной Италии также.
Это игрок который может держать центр поля, связывать всю игру, оборону и атаку.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:47
Сандро Тонали? Хороший футболист, но не более... Мне кажется, уровень игрока и особенно его цена сильно завышены. Резюме, скорее всего, составлено великолепно, агент просто молодец — знает свою работу, умеет возбудить интерес потенциальных покупателей. Если полузащитник невероятно талантливый, почему такие результаты показывают Ньюкасл и сборная Италии? Надо же, помимо Арсенала, Тонали привлекают МЮ, Реал, Ювентус? Агент, это уже перебор...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:06
Деньги есть. Игрок хороший. Можно и купить
