«Арсенал» не отказывается от идеи дорогостоящего трансфера Тонали

сегодня, 21:24

«Арсенал» работает над реализацией плана по подписанию полузащитника «Ньюкасла» , оценённого «сороками» в €100 млн.

Сообщалось, что «канониры» пытались переманить 25-летнего итальянца в январе, но агент Джузеппе Ризо опроверг эти слухи. Тем не менее, интерес сохраняется: Ризо заметили на трибунах во время победы «Арсенала» над «Брайтоном» (1:0).