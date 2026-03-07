«Арсенал» не отказывается от идеи дорогостоящего трансфера Тонали

«Арсенал» работает над реализацией плана по подписанию полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали, оценённого «сороками» в €100 млн.
Сообщалось, что «канониры» пытались переманить 25-летнего итальянца в январе, но агент Джузеппе Ризо опроверг эти слухи. Тем не менее, интерес сохраняется: Ризо заметили на трибунах во время победы «Арсенала» над «Брайтоном» (1:0).
По данным Tuttosport, лидеры АПЛ продолжают работать над трансфером, несмотря на цену в €100 млн. Помимо «Арсенала», Тонали привлекает «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Ювентус».
Это игрок который может держать центр поля, связывать всю игру, оборону и атаку.
Это игрок который может держать центр поля, связывать всю игру, оборону и атаку.